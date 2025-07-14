Huawei¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡ÊFashion Next¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿·À½ÉÊ¤ÈXMAGE¥¢¥ïー¥É2025¡ÊXMAGE Awards 2025¡Ë¤òÈ¯É½
¥É¥Ð¥¤¡¢UAE¡¢2025Ç¯7·î12Æü /PRNewswire/ -- Huawei¤ÏËÜÆü¡¢7·î10Æü¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡ÊFashion Next¡ËÀ½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢HUAWEI Pura 80¥·¥êー¥º¤ÈHUAWEI MatePad 11.5¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Í¥¤ì¤¿·Ý½ÑÀ¤ò¾Î¤¨¤ëHuawei¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖXMAGE¥¢¥ïー¥É2025¡ÊXMAGE Awards 2025¡Ë¡×¤Î¥á¥¸¥ãー¡¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
²áµî2Ç¯´Ö¡¢Huawei¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÎÏ¶¯¤¤Éü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥¯¥êー¥óµ»½Ñ¡¢Í¥¤ì¤¿²èÁü½èÍýÇ½ÎÏ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Huawei¤ÎÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ú¥¤¥ó¥È¡¦¥¢¥×¥êGoPaint¤äXMAGE¥¢¥ïー¥É¡ÊXMAGE Awards¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸²½¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î»ÑÀª¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Huawei¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Í°ÕµÁ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Huawei¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»ー¥ë¥¹¡¦¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëZhu Ping»á¤Ï¡¢¡ÖHuawei¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÈ¯Çä¤«¤é³¤³°¤ÎÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëÍ°ÕµÁ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î°éÀ®¤Þ¤Ç¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀì¿´¤·¡¢À¤³¦¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥Ê¥ê¥ªÂÎ¸³¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀ½ÉÊ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¥É¥Ð¥¤¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿Pura 80¥·¥êー¥º¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤ëÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëPura 80¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Huawei¤¬ÂÔË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹2024Ç¯¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Pura¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Á°±ÒÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âÀÇ½¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ëµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤Î¸òº¹ÅÀ¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
HUAWEI Pura 80 Series
°ìÊý¡¢Huawei¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÑÅÓ¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¶îÆ°·¿¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶µ°é¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëÀ¸»ºÀ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MatePad 11.5¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®Æ°Åª¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯ÀÇ½¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¯¥í¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÜÂ³À¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥æー¥¶¡¦¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î³×¿·À¤ÈÀ¸»ºÀÃæ¿´¤Îµ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿å½à¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Huawei tablets
Huawei¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÍ»¹ç¤ò³«Âó¤·Â³¤±¡¢¥æー¥¶¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¤ÎÁÏÂ¤¼Ô¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£6·î11Æü¤ËÁ´À¤³¦¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿XMAGE¥¢¥ïー¥É2025¡ÊXMAGE Awards 2025¡Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢170¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó500Ëü·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ì¿¿¤Îº×Åµ¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Huawei¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤Ê¤°Ê¸²½Åª¤Ê²Í¤±¶¶¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶¤¬Í°ÕµÁ¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¡¢²èÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HUAWEI Pura 80¥·¥êー¥º¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤è¤ê¡¢Huawei¤ÎXMAGE¥¤¥áー¥¸¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂÎ¸³¤òÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£
HUAWEI XMAGE Awards 2025
¶È³¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Kantar¤Î¡ÖGlobal Most Valuable Tech Brands¡ÊÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëHuawei¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¹ñºÝÅª¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë³«È¯¡¢¾®Çä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Huawei¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¤è¤êÍ°ÕµÁ¤Ê¥æー¥¶¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com