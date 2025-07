CGTN¡§ÂÐÏÃ¤Î²Í¤±¶¶¡§Ãæ¹ñ¡¢Ê¸ÌÀ´Ö¤ÎÅý¹ç¤ÈÁê¸ß³Ø½¬¤òÂ¥¿Ê

7月10日と11日に北京で開催された「グローバル文明対話閣僚級会議」に合わせ、CGTNは記事を発表し、中国の「グローバル文明イニシアチブ」が、相違を乗り越え、人と人との交流を促進し、世界的な不確実性が高まる中で、より包摂的かつ協力的な国際社会を築くための建設的なプラットフォームを提供していることを強調した。

北京、2025年7月13日 /PRNewswire/ -- 6月10日に初めて迎えた「文明間対話の国際デー」に際し、相互尊重、包摂的な発展、文化交流を求める声が、国連本部からモーリシャスの茶会、イタリアの陶磁器展示、アテネの学術フォーラムに至るまで、世界各地で響き渡りました。





この記念日は、中国が提案し80か国以上が共同提案国となった決議に基づき、2024年に国連総会によって制定されたもので、世界的な緊張の高まりや喫緊の課題が山積する中、文明間の対話がまさに時宜を得たものにとどまらず、今や不可欠であることを示しています。

7月10日から11日にかけて北京で開催された「グローバル文明対話閣僚級会議」に寄せた祝辞の中で、中国の習近平国家主席は、変革と混乱が交錯し、人類が新たな岐路に立つ今日において、文明は交流を通じて疎遠を乗り越え、相互学習を通じて衝突を克服する必要性がこれまでになく高まっていると述べました。

「人類文明の多様性を守り、世界の平和と発展を共に促進する(Safeguarding Diversity of Human Civilizations for World Peace and Development)」をテーマに掲げたこの2日間の会議には、140の国と地域から600名以上の来賓が参加しました。

中国がグローバル文明イニシアチブを提唱した理由

習国家主席は、2021年のグローバル開発イニシアチブ、2022年のグローバル安全保障イニシアチブに続き、2023年にグローバル文明イニシアチブ(GCI)を提唱しました。これら3つのイニシアチブは、中国が世界に提供する重要な公共財として、国際的な支持を得ています。

文明が衝突するのではなく対話する世界を構築するというビジョンの下、GCIは文明間の対話と交流を促進したいという国際社会の要請に応えるものであり、誤解や障壁を取り除く力を結集し、人類が共通の課題に立ち向かううえでの連帯に前向きなエネルギーを注いでいます。

中国共産党(CPC)中央政治局常務委員および中国共産党中央書記処委員であるCai Qi氏は基調講演の中で、中国の優れた伝統文化に深く根差したGCIは、国際社会から熱烈な支持と前向きな反響を得ていると述べました。

Cai氏は、世界の平和と発展への道のりは依然として長く困難であると指摘した上で、多様な発展モデルの探求、文化の継承と革新の強化、文化および人と人との交流の促進、そして文明間の対話と協力のための多様で多層的なグローバルネットワークの構築に向けて、共に取り組むことを呼びかけました。

中国はこれまで、アジア文明対話大会や中華・アフリカ文明対話会議といった一連の多国間交流プラットフォームを設立し、中国・ASEAN人文交流年や良渚フォーラムなどの活動を開催することで、異なる文明間の平等な対話のための場を構築してきました。

CGTNの最近の世論調査によると、回答者の多くが、文明間の交流と相互学習を人類文明の進歩および世界の平和と発展を促進するための重要な原動力として広く認識しており、GCIが、世界的課題に対処するための広範な共通認識へと発展していると述べています。

中国がグローバル文明イニシアチブを実践する方式

文明交流の実践者としての中国は、「世界との対話」の参加者から「世界的対話」の提唱者へと成長し、文明間の協力の場を積極的に拡大しています。

中国と各国の共同の努力により、豊かで多様な国際的な人文・文化交流が広く認識されるようになり、世界中の人々の相互理解と絆の深化が促進されています。

一帯一路構想のパートナー国との共同考古学プロジェクトから、芸術祭、博覧会、展示会、魯班工房といった数々のイベントに至るまで、こうした交流は具体的な成果を上げ、広く支持を得ています。

現在、中国は47か国に対して一方的なビザ免除を実施しており、55か国に対してはトランジットビザ免除を提供しているほか、訪中観光客にとってより便利な決済および旅行環境を整備しています。

習主席はフォーラムへの書簡の中で、中国が他国と協力し、文明間の平等、相互学習、対話、包摂を擁護し、GCIを実行に移し、文明間の対話と協力のためのグローバルネットワークを構築することで、人類文明の進歩と世界の平和および発展に新たな原動力を提供していくと表明しました。

https://news.cgtn.com/news/2025-07-11/China-promotes-integration-mutual-learning-among-civilizations-1EVx6ybqp8c/p.html

