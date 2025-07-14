CGTN¡§ÂÐÏÃ¤Î²Í¤±¶¶¡§Ãæ¹ñ¡¢Ê¸ÌÀ´Ö¤ÎÅý¹ç¤ÈÁê¸ß³Ø½¬¤òÂ¥¿Ê

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https://news.cgtn.com/news/2025-07-11/China-promotes-integration-mutual-learning-among-civilizations-1EVx6ybqp8c/p.html
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