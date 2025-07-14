ZTE¤ÎCDO¤Ç¤¢¤ëCui Li»á¡¢AI for Good Global Summit¤Ç¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥°¥êー¥ó¤ÊAI¤¬SDGs¿ä¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´

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¥¸¥å¥Íー¥Ö¡¢2025Ç¯7·î14Æü /PRNewswire/ -- ZTE Corporation¡Ê0763.HK / 000063.SZ¡Ë¤Ï¡¢Åý¹ç¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÇ¹â³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCDO¡Ë¤Ç¤¢¤ëCui Li»á¤¬¡¢¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AI for Good Global Summit 2025¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿AI¡¦´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸òº¹ÅÀ¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡ÊNavigating the Intersect of AI, Environment and Energy for a Sustainable Future¡Ë¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±»á¤Ï¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ÇSDGsÃ£À®¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÊAccelerating Progress Towards SDGs with AI-powered New Paradigm¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥°¥êー¥ó¤ÊAI¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¤ÈICTµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤ÎÅý¹ç¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ëZTE¤Î³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¡¢AI¤ÎÍø³èÍÑ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¸þ¾å¤È¼Ò²ñ¤ÎÄãÃºÁÇ²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
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https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-highlights-efficient-and-green-ai-as-a-driver-of-sdgs-progress-at-ai-for-good-global-summit.html
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