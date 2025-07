ZTE¤ÎCDO¤Ç¤¢¤ëCui Li»á¡¢AI for Good Global Summit¤Ç¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥°¥êー¥ó¤ÊAI¤¬SDGs¿ä¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´

ジュネーブ、2025年7月14日 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)は、統合情報通信技術ソリューションの世界的リーディングプロバイダーであり、同社の最高開発責任者(CDO)であるCui Li氏が、ジュネーブで開催されたAI for Good Global Summit 2025のワークショップ「持続可能な未来に向けたAI・環境・エネルギーの交差点を切り拓く(Navigating the Intersect of AI, Environment and Energy for a Sustainable Future)」に招待されたと発表しました。本セッションにおいて、同氏は「AIによる新たなパラダイムでSDGs達成を加速する(Accelerating Progress Towards SDGs with AI-powered New Paradigm)」と題した講演を行い、効率的かつグリーンなAIを推進するとともに、AIとICT技術・製品の統合を深化させるZTEの革新的な取り組みを紹介し、AIの利活用へのアクセス性向上と社会の低炭素化を加速することを目標としていると述べました。



Cui Li氏は、大規模言語モデルによって牽引されている最新のAIの急成長が、驚異的なスピードで世界中に広がっていると指摘しました。この急速な進展には、計算需要の急増とエネルギー消費の急騰が伴っていると述べました。そのため、持続可能なAIの実現は業界全体の喫緊の課題となっており、重要なのは明確かつ効率的な道筋を定義することにあると述べました。同氏は、「AIのためのエネルギー(Energy for AI)」と「エネルギーのためのAI(AI for Energy)」という2つの視点からこの課題を捉え、企業がよりグリーンで効率的な形でAIを拡大し、同時にAIを活用してコスト削減、効率向上、そして低炭素社会の実現を支えるエネルギー転換を推進する方法を示しました。

「AIのためのエネルギー」の観点において、Cui Li氏は、業界が直面しているのは「逆三角形のジレンマ」であり、その解決の鍵は効率性にあると強調しました。これに対しZTEは、効率的なインフラの構築、効率的な知能強化の実現、そして効率を通じたインパクトの加速という3つのレベルでこの課題に取り組み、AIの効率的かつグリーンな発展を総合的に推進しています。

「エネルギーのためのAI」に関して、同氏はZTEが中核戦略である「すべてのためのAI(AI for All)」のもと、AIをICT技術および製品と深く統合し、フルスタックのインテリジェントソリューションを構築していることを強調しました。同社は現在、産業用、家庭用、消費者向けのさまざまなシナリオにおいてAI機能を展開しており、コスト効率の向上、運用の最適化、そしてより低炭素な経済への移行を実現しています。

