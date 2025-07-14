¿·¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖiTime¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇTVCM½éÊü±Ç³«»Ï¡ªÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ø¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÈ¯¿®
¢£ CMÊü±Ç¤ÎÇØ·Ê¡§Á´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ø
Ï«Ì³´ÉÍý¤ÎDX¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºòº£¡¢iTime¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¶ÐÂÕ´ÉÍý¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÁàºîÀ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤âÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£TVCMÊü±Ç¤Ï¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖiTime¡×¤ÎÂ¸ºß¤È²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ TVCM³µÍ×¡§¡Ö¸½¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¶ÐÂÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×
CM¤Ç¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤Ê½ÐÂà¶Ð´ÉÍý¤ä¼ê½ñ¤¤Î¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¶ÈÌ³¤ËÇº¤à¸½¾ì¤Ë¡¢iTime¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¥¹¥Þー¥È¤Ç°Â¿´¤Ê¶ÐÂÕ´ÉÍý¡É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤è¤ë¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¤ÎÁàºîÀ¡¢¤½¤·¤ÆÅª³Î¤ÊÏ«Ì³ÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¤ÎÁÐÊý¤ò»Ù¤¨¤ë»Ñ¤ò±ÇÁü¤ÇÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Á´¹ñÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
iTime¤Ïº£¸å¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä¶µ°éµ¡´Ø¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÍÅª¥µ¥Ýー¥È¤äÆ³Æþ»Ù±ç¡¢Æ°²è¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡ÖÃ¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤IT²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤Î¡ÈÆ¯¤¯¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡É¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gdJmSFqhj7E ]
¿·¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖiTime¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖiTime¡×¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¾ï»þ¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë·Ð±Ä¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤òÇÄ°®¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤ÎºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Ï«Ì³´ÉÍý¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¤Î¸«¤¨¤ë²½¡Ê¹©¿ô´ÉÍý¡Ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ç·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¤ä¶ÈÌ³²þÁ±¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¼ç¤ÊÆÃÄ§¢ä
Á´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤300±ß
¡ÖiTime¡×¤Ç¤Ï¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¤ä¹©¿ô´ÉÍý¡¢Google¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÏ¢·Èµ¡Ç½¤Þ¤Ç¡¢¹¹¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÂÇ¹ï¼ïÊÌ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢300±ß¤Ç¤¹¡£½é´üÀßÄê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÌµ½þ¤ÇÀßÄêÂå¹Ô¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥ëー¥ë¤ä½¢¶Èµ¬Â§¤Ê¤É¤òÀìÇ¤¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÇ¤¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹
ÀìÇ¤¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö¤«¤éÆ³Æþ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥áー¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÅÅÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÇ¹ç¤»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¤ä¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë³è¤«¤»¤Þ¤¹
¶ÈÌ³¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¦¹©¿ô´ÉÍý¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±²þ³×¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¼Ò°÷°éÀ®¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬·Ð±Ä¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÈË±É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷Á´°÷¤¬Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¸þ¾å¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¸þ¾å¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖiTime¡×¤Ï¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¤È·Ð±Ä´ÉÍý¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢½ÀÆð¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥ê¥·¥¨¥¤¥È¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥ê¥¨¥¤¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÏÂÅÄ¡¡¹¬ºÈ
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê2024Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÅì¾¾²¼Ä®23-1 Yunuo¥Ó¥ë 2F
°ñ¾ëËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô»°¤Î´Ý1-1-3 ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¿å¸Í7F
HP¡§https://www.all-appreciate.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥ê¥·¥¨¥¤¥È¡ÊiTime¡¡¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë
TEL:0120-00-2270
¥áー¥ë¡§product@all-appreciate.com
À½ÉÊHP: https://i-series.jp/