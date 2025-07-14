¡È°ì¸«¤µ¤ó¡É¤ò¡ÈÀ¸³¶¸ÜµÒ¡É¤Ë¡ª¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤«¤éCV¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆóÂç¼êË¡
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://adai.co.jp/webinars/event-20250725-12/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=ar(https://adai.co.jp/webinars/event-20250725-12/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=ar)
< ¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ >
¡Ö°ì¸«¤µ¤ó¤òÀ¸³¶¸ÜµÒ¤Ë¡ª ¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤«¤éCV¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÆóÂç¼êË¡¤ò¸ø³«¡£¡×
Â¿¤¯¤ÎtoC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê――
¤»¤Ã¤«¤¯¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÎ¥Ã¦¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¿¿¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·µ¬³ÍÆÀ¡×¤«¤é¡ÖÎ¥Ã¦ËÉ»ß¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°éÀ®¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¡¢CV¤ÈLTV¤òºÇÂç²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ³ÍÆÀ¡×¤È¡Ö¸ÜµÒ°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦ÆóÂç¼êË¡¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬À®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥ÉÍÍ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¿·µ¬³ÍÆÀ¼êË¡¤ò¾Ò²ð¡£
¥¢¥íー¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢LINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÎ¥Ã¦ËÉ»ß¡×¤ä¡Ö°éÀ®¡×¤Ç¸ÜµÒ¤òCV¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó²½¤¹¤ëºÇ¿·ÀïÎ¬¤È»öÎã¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¤¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¶ñÂÎºö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
< ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á >
¡¦¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¥³¥¹¥È¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«LTV¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼ÔÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¡¦³ÍÆÀ¤·¤¿¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤ä°ìÅÙ¹ØÆþ¤·¤¿¸ÜµÒ¤ÎÎ¥Ã¦Î¨¤¬¹â¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÜµÒÀïÎ¬¤äÀ®¸ù»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025/07/25(¶â) 12:00～13:00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://adai.co.jp/webinars/event-20250725-12/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=ar(https://adai.co.jp/webinars/event-20250725-12/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=ar)
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢À®¸ù¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô
ÅÐÃÅ¼ÔÌ¾¡§¿ù°æ Î¼ÂÀ
Éô½ð¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô
Ìò¿¦¡§¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
2020Ç¯¤Ë´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¡¦¾ÊÄ£¸þ¤±¤ÎDX»Ù±ç¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤Æ¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ¡¢GoTo»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸°Æ·ï¤âÃ´Åö¡£
¸½ºß¤ÏDX¿ä¿Ê¡¢¾ð¥·¥¹¡¢IS¡¢FS¡¢CS¥Áー¥à¤â´É¾¸¡£
AI ³èÍÑ¸¦½¤¡¢LINE¡ßAI¡¢LINE¡ßCRM¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/273_1_dc35315df7da45203f1a54be41ff4b6c.jpg?v=202507141057 ]
¡ÚÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/273_2_33f302c269cb9097cdf1cc85328dcc57.jpg?v=202507141057 ]