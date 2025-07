¡Ú¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¡Ûº£Ç¯¤â½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÇÀÂç¡¦»Ò¤É¤â¥¨¥³¥¼¥ß2025 in Setagaya

三菱ケミカル・クリンスイは、7月19日(土)に東京農大で開催されるオープンカレッジ「農大・子どもエコゼミ2025 in Setagaya」に今年も出展いたします。三菱ケミカル・クリンスイは、7月19日(土)に東京農大で開催されるオープンカレッジ「農大・子どもエコゼミ2025 in Setagaya」に今年も出展いたします。クリンスイのブースでは、地球が直面する環境の問題について、水を切り口に様々な学びを実験も交えながら紹介します。大学の研究や企業・団体の環境活動を知り、暮らしの中での環境配慮やごみ減量を考えるきっかけにしませんか?オープンカレッジの詳細、参加お申し込みはこちらから世田谷区 2R推進会議 農⼤・⼦どもエコゼ2025 in Setagaya東京農大オープンカレッジ お申し込みhttps://noudaisup.sa-advance.com/lectures参加企業・団体のプログラムはこちら■東京農業大学 入江満美 准教授基調講演 「”地球にやさしい一歩“を学ぼう『目指せ、地球のお医者さん』」基調講演のあとはチームごとに分かれて、企業・団体の3つのプログラムのお話を聞きに巡っていきます。<各出展企業・団体によるプログラム実施内容> ※順不同■株式会社エフピコ「どのように食品トレーがリサイクルされているのか、自由研究シートを使って学習しよう」■株式会社東急ストア「『食品ロス』って何だろう?スーパーマーケットのエコな取り組み」■国⺠生活産業・消費者団体連合会(生団連)「もったいないゼロを考えよう! ⾝近にある食品ロスを調べよう!」■三菱ケミカル・クリンスイ株式会社「もう⼀度、⽔道⽔を飲もう! これからの地球と⽔の話」■シナジーメディア株式会社「捨てられるはずだった服から作ったシートで植⽊鉢を作って花を飾ろう!~グリーンアップサイクル® ~」■株式会社ジモティー「世⽥⾕区のごみ減量クイズと古紙を使った紙飛行機に挑戦しよう!」■株式会社セブン&アイ・フードシステムズ「デニーズが目指す『食べものを捨てない社会』づくりを学ぼう!自動おしぼり供給機の体験もできます!!」■ひとえの会環境グループ「ふろしきで、基本の結び方や包み方を実習し、エコバッグなど、いろいろ作ります。ふろしきの活用法や、エコなところも学べます。」■NPO 法人えこひろば「生ごみ堆肥をつくってプランターで野菜を育てよう!」■サミット株式会社※パネルのみの出展「サミットのGO GREEN チャレンジ宣言!『リサイクルボックスに入れた資源はどうなるの?』」世田谷区 2R推進会議についてhttps://setagaya2r.com/3Rの中でも、特に2R(リデュース、リユース)に力点を置き、若年層等、無関心層をターゲットに入れながら、 従来型の手法にこだわらない柔軟な発想のごみ減量に関する普及啓発を展開しています。 区民・大学・事業者・NPO・行政など、さまざまな立場の人(団体)が共通の認識のもと、 連携・協力して主体的に取り組むゆるやかなネットワークの場として「世田谷区2R推進検討会」は活動しています。三菱ケミカル・クリンスイ株式会社1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。クリンスイ URL:https://www.cleansui.comクリンスイ WEB JOURNAL:https://brand.cleansui.com/journalInstagram 公式アカウント:@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/X公式アカウント:@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jpLINE公式アカウント:https://x.gd/cNETq本件に関するお問合わせ先三菱ケミカル・クリンスイ株式会社コーポレートブランディング部Mail:MCJP-MBX-MRP_CLEANSUI_PR@mchcgr.com関連リンククリンスイブランドサイトhttps://brand.cleansui.comクリンスイInstagram 公式アカウント:@cleansui_knowshttps://www.instagram.com/cleansui_knows/世田谷区 2R推進会議https://setagaya2r.com/