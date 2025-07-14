¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥Ý¥é¥Ã¥Ö¡×ÈÎÇä½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¾å¸¶ ÌÐ¡Ï¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅÉ¤ë¤«¤¼Ìô¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥Ý¥é¥Ã¥Ö¡×Á´À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥á¥Ç¥£¥±¥¤¥Æ¥Ã¥É ¥É¥í¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥È¥íー¥Á¡×¡¢¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹¤Î¤É°»¡×¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢Åö¼Ò¤«¤éÈÎÇä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥Ý¥é¥Ã¥Ö¡×¤ÎÅö¼Ò¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡ÊP&G¡Ë¼Ò¤¬¿·¤¿¤ÊÈÎÇä¸µ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥Ý¥é¥Ã¥Ö ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://brand.taisho.co.jp/vaporub/
¡þÀ¸³è¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªµÒÍÍ119ÈÖ¼¼¡¡¡¡TEL¡§03-3985-1800
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö ¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô
TEL ¡§03-3985-1115
MAIL ¡§pr@taisho.co.jp
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥á¥Ç¥£¥±¥¤¥Æ¥Ã¥É ¥É¥í¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥È¥íー¥Á¡×¡¢¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹¤Î¤É°»¡×¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢Åö¼Ò¤«¤éÈÎÇä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥Ý¥é¥Ã¥Ö¡×¤ÎÅö¼Ò¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¡Ö¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡ÊP&G¡Ë¼Ò¤¬¿·¤¿¤ÊÈÎÇä¸µ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥ô¥¤¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥Ý¥é¥Ã¥Ö ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://brand.taisho.co.jp/vaporub/
¡þÀ¸³è¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªµÒÍÍ119ÈÖ¼¼¡¡¡¡TEL¡§03-3985-1800
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö ¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô
TEL ¡§03-3985-1115
MAIL ¡§pr@taisho.co.jp