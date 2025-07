¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¥¨¥·¥«¥ë¥¨¥­¥¹¥Ý2025 OSAKAÊÄËë¡ª

#ツナガルエシカル “想い”を届ける日本最大級のエシカルの複合型展示会

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

エシカルエキスポは、学生や企業の社会課題解決に向けた取り組みと、その背景にある想いを届ける日本最大級のエシカル祭典です。一般的な展示会出展と異なり、普段はなかなか見えづらい、企業活動の想いや、どんな取り組みを行なっているのかを、展示やワークショップ、トークセッションなどのコンテンツを通して届けることで、共創のきっかけを創りました。

ダイジェスト

1.企業×学生団体 共創ブース

グンゼ株式会社様が学生団体NAMIMATIと学生団体STUDY FOR TWOとブースを共創。「資源循環」「創業の精神」「事業理解」の3つをテーマに若者に訴求する動画を制作し、ブースにて展示しました。またブースでは学生が考案したバックパネルも設置し、多くの来場者にグンゼ株式会社様の想いを届けました。

エア・ウォーター株式会社様が上智大学環境活動サークルGreen Sophiaと大阪大学もったいないーととブースを共創。北海道とエア・ウォーター株式会社様のつながりを軸に、エネルギーソリューション事業部の活動内容と想いを発信しました。

2.企業ブース

3.エシカルトークセッション

積水ハウス株式会社様日本明星花露水株式会社様昭栄薬品株式会社様/サラヤ株式会社様東京海上日動株式会社様ジェクス株式会社様音羽電機工業株式会社様一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会様日本紙工株式会社様スカイカナダ留学(株式会社豊友)様株式会社M様

それぞれの企業が掲げる想いや事業をテーマに若者へ向けたトークセッションを実施。来場者により深い学びと気付きを提供しました。

4.学生団体ブース

ETHICAL COOL ~『スタバ』『SABON』を育てた黒石氏と語る“エシカル” や “SDGs” が当たり前の世界 ~ by ETHICAL EXPO JAPAN自分らしく、熱く生きる ~ 生きがいを持った働き方を実現するためには?~ by IKIGAI WORKSNow or never:世代をこえて挑戦を語る by CWRAP梅田から世界へ ~ LinkedInで広がる”ツナガリ”革命。私たちは”選ばれる”のを待たない ~ by LinkedInキャリアの先輩から学ぶ!10代、20代のうちに大切にすべきこと by IKIGAI WORKS「“安定”より、“変革”を選んだ--ソーシャルビジネスというキャリア」―神戸大発社会起業家と支援者が語る、挑戦のリアル― by taliki

20の学生団体が、自身の活動の想いを届けるためにブース出展を行いました。子どもに人気だったエシカルを体感できるゲームやものづくり体験、海外ボランティア団体が現地で仕入れた商品の販売など、多種多様な出展があり、グランフロント大阪に熱気が溢れていました。

5.エシカルプレイヤーコンテスト

Z世代No.1エシカルプレイヤーを決める本コンテストは今回も熱い大会となりました。30名の応募から書類/面談審査を通過し、1ヶ月のメンター伴走期間を経た5名が登壇し、それぞれの想いを審査員と来場者にぶつけました。

最優秀賞は「サトウキビの搾りかすが実現させる、ごみ山と貧困の構造改革」というテーマでピッチをした大阪公立大学 戸塚愛梨さん。実際にフィジーに足を運んだ時に目の当たりにした「ゴミ問題」をサトウキビの搾りかすで解決するという斬新なアイデアが、今後どう実現されていくのかに注目です。

6.フードエリア(2F SpringX)

最優秀賞として、ナレッジキャピタル様より、ナレッジサロン1年無料利用権が贈呈されました。最優秀賞特典として、日本明星花露水様より人気商品一式が贈呈されました。エシカルエキスポ賞(オーディエンス賞)は加藤 珠生さん。加藤さんの熱い想いが来場者に最も伝わりました。阪急阪神不動産様より、NORIBA10 umeda賞として、奥井 有紗さんに施設の利用サポート権が贈呈されました。

2F SpringXでは、「21時にアイス」様のアイスクリームや「HAGAKONIGIRI」様の本格おにぎり、「梅香しん」様の和牛サンドなど、飲食が楽しめるフードエリアも展開。笑顔溢れる会場となりました。

開催概要/詳細はこちら

多くの出演者様、学生団体様、出展企業様に共創いただきました。ご来場いただいた皆様、共創いただいた皆様ありがとうございました。

ガイドブックはこちら :https://ethicalexpo.notion.site/2025osaka-guidebookコンテンツ詳細や出演者出展者情報がご覧いただけます。

【主催者概要】

主催者

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN(エシカル エキスポ ジャパン)

所在地

大阪府大阪市住之江区粉浜1-2-8

代表者

塗野 直透(代表理事)

従業員数

20名(実行委員含む)

設立

2022年8月30日

HP

https://ethical-expo-japan.com/

【エシカルエキスポとは】

「エシカルがカッコいい世界を創る」というミッションを掲げ、社会貢献や環境保全を中心に、社会活動家・社会起業家・学生団体・企業・クリエイターを繋げ、共創プロジェクトの中で想いと活動を社会へ広めるイベントです。2023年に一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを立ち上げ、第一回開催を大阪にて実施し、2024年には大阪、東京の2拠点開催をいたしました。