¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Ç¡ÈÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á¡É¤òÁÏ¤í¤¦¡ª¡ÒÄ®¥¯¥é ¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë 2025¡Ó
¢£¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡ßÃµµæ³Ø½¬¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë²Æ¤Î£µÆü´Ö
EuLaÄÌ¿®À©ÃæÅùÉô¤Ï¡¢2025Ç¯7·î²¼½Ü¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãµµæ·¿³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÄ®¥¯¥é¡Ê¤Þ¤Á¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³²ñ¤ò£±½µ´Ö¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä®¥¯¥é¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤âËèÆü¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢EuLaÄÌ¿®À©ÃæÅùÉô¤ÎÉáÃÊ¤Î³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä®¥¯¥é¤È¤Ï
¡ÖÄ®¥¯¥é¡×¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¾å¤ËÃÏ°è¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¡¦ºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãµµæ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÃµµæ¡¦¼«¸ÊÉ½¸½¡¦¶¨Æ¯ÅªÁÏÂ¤¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤¿¿¼¤¤³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹Êó³èÆ°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÖÆÀ°Õ¡×¤ä¡Ö¹¥¤¡×¤ò³è¤«¤·¤¿³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2lMbW6aLhbM ]
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î28Æü¡Ê·î¡Ë～8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë
»þÄø¡§³Æ²ó¤È¤â13:00~15:20¡Ê40Ê¬£³¥³¥ÞÀ©¡Ë
¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤ª¤è¤ÓËÜ¹»¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò»ÈÍÑ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø£µÇ¯À¸～Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¡ÊÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¡Ë
Äê°÷¡§ÀèÃå£±£°Ì¾
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»ý¤ÁÊª¡§
¡¡¡¡£±.PC¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þ¥Û
¡¡¡¡¡¡(¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£)
¡¡¡¡£².¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÅý¹çÈÇ(BedRockÈÇ)¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶
¡¡¡¡¡¡(¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþ²ñºÑ¤ß¤ÎNintendoSwitch¡¢WindowsOS¤ÎPC¡¢Â¾¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨MacOS¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡£³.¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È(ÌµÎÁ)
¡¡¡¡¡¡(»öÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤ËÏ¢·ÈºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¡¡¡¡¡¡¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥½¥Õ¥È¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¾ÜºÙ¡õ¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ø¥ê¥ó¥¯¡Ë(https://eula.jp/summerschool2025/)
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡ä
EuLaÄÌ¿®À©ÃæÅùÉô¡¡https://eula.jp
<¥µー¥Ó¥¹³µÍ×>EuLaÄÌ¿®À©ÃæÅùÉô
EuLaÄÌ¿®À©ÃæÅùÉô¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ç¼«Í³¼«ºß¤Ë¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤ä¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ëÄÌ¿®À©ÃæÅùÉô¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®À©ÉáÄÌ²Ê¤Î³Ø¤Ó¤¬Ãæ³Ø¤Ë¡ª
¹âÅù³Ø¹»¤¬»Ï¤á¤ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤ò»ý¤Ä¡ÖEuLaÄÌ¿®À©ÃæÅùÉô¡×¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬³Ø¤Ó¤ÎÅ·ºÍ¤À¡ª¡×- ½ÐÀÊÆü¿ô¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Î³Ø¤Ó¤Ø¡£
¥Õ¥êー¡¦¥Õ¥í¥à½ÐÀÊÆü¿ô¤ÎÃæ³ØÀ¸³è¤ò¡¢¥¥é¥¥é¡¢¤æ¤é¤æ¤é¤È²á¤´¤½¤¦¡£
¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥Ã¥È¥Þー¥¯¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÆüÌî ¸ø»°
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©141-0001 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî¸ÞÃúÌÜ12ÈÖ4¹æ ¥êー¥É¥·ー¸æÅÂ»³¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1999Ç¯4·î
²ñ¼ÒHP ¡§https://at-learn.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Ø¹»ÀßÃÖ±¿±Ä¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÄÌ¿®¶µ°é»ö¶È¤ª¤è¤Ó³Ø¹»»ö¶È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢Çò»³»ÔÆÃ¶è¥¢¥Ã¥È¥Þー¥¯¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»»ö¶È¡¢ÀîºêÆÃ¶èÌÀË©´Û¹âÅù³Ø¹»»ö¶È
´ØÏ¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§
¡¡ ¥¢¥Ã¥È¥Þー¥¯¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹» https://at-mhk.com/kokusai/
¡¡ ÌÀË©´Û¹âÅù³Ø¹»¡¡https://at-mhk.com/
¡¡ ÌÀË©´Û¹âÅù³Ø¹»SNEC https://at-mhk.com/course/snec/
¡¡ ÌÀË©´Û¹âÅù³Ø¹»STEC https://at-mhk.com/course/stec/
¡¡ ÌÀË©´ÛÃæÅùÉô¡¡https://at-mhk.com/course/junior-highschool/¡¡
¡¡ ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ÆüËÜ¥Ûー¥à¥¹¥¯ー¥ë»Ù±ç¶¨²ñ¡¡https://homeschool.ne.jp/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
EuLaÄÌ¿®À©ÃæÅùÉô¡¡¡§info(at)eula.jp
¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨(at) ¤Ï @ ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£