¡ÚÅìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡Û8/8(¶â)¡¦9(ÅÚ) ´Ç¸î»Õ¤ò¤á¤¶¤¹Ãæ¹âÀ¸¤ò±þ±ç¡Ö¥µ¥Þー¥­¥ã¥ó¥×2025¡×³«ºÅ

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URL¡§https://www.tuis.ac.jp/examinee/open-campus/summercamp2025/
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TEL¡§043-236-1408¡¡/¡¡E-mail¡§tju@affrs.tuis.ac.jp
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