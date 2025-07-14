¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³«È¯¤ÎÄãÇ»ÅÙCO₂Ê¬Î¥²ó¼ýµ»½Ñ¤Î¼Â¾ÚÀßÈ÷¤ò¿À¸Í¹©¾ìÆâ¤ËÀ°È÷
¿À¸Í¹©¾ì¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¼Â¾ÚÀßÈ÷¤Î¥¤¥áー¥¸¡ÊCG¡Ë
Àîºê½Å¹©¤Ï¡¢¿À¸Í¹©¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿ÄãÇ»ÅÙCO₂Ê¬Î¥²ó¼ýµ»½Ñ¤Î¼Â¾ÚÀßÈ÷¤Î·úÀß¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¤Ë½×¹©Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜÀßÈ÷¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎCO2²ó¼ýµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëKawasaki CO2 Capture¡Ê°Ê²¼¡¢KCC¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢Âçµ¤¤«¤é¤ÎCO2²ó¼ý¤ò¹Ô¤¦Direct Air Capture¡Ê°Ê²¼¡¢DAC¡Ë¢¨1¤È¿À¸Í¹©¾ì¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¸úÎ¨¤Î¥¬¥¹¥¨¥ó¥¸¥óÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤«¤éCO2¤ò²ó¼ý¤¹¤ëPost-Co£íbustion Capture¡Ê°Ê²¼¡¢PCC¡Ë¢¨2¤Îµ»½Ñ¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·³«È¯¤ÎÄãÇ»ÅÙCO2¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¸ÇÂÎµÛ¼ýºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢CO2¤òÃ¦Î¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾øµ¤À¸À®¤Ë¤Ï¥¬¥¹¥¨¥ó¥¸¥óÇÓ¥¬¥¹Åù¤ÎÌ¤ÍøÍÑÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
KCC¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Àø¿å´Ï¤ä±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÅù¤ÎÊÄº¿¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¸Æµ¤Í³Íè¤ÎCO2¤ò½üµî¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¸ÇÂÎµÛ¼ýºÞ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎµÛ¼ý±ÕË¡¤è¤ê¤âÄã¤¤²¹ÅÙ¡Ê60¡î¡Ë¤ÇCO2¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤¿¤á¡¢CO2Ê¬Î¥²ó¼ý¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤¬ºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿À¸Í¹©¾ì¤Ç¤Î¼Â¾ÚÀßÈ÷¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¢¨3¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¢¨4¤Î»ö¶ÈÍÑÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤ª¤±¤ëKCC¤Î¼Â¾ÚÀ®²Ì¤ò³è¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£PCC¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÊ¬»¶·¿È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤«¤é¤ÎCO2²ó¼ý¤Ë½é¤á¤ÆÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£DAC¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÂç·¿²½¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë¹½À®¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢º£²óÀ°È÷¤¹¤ëÀßÈ÷¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎÀßÈ÷¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÅª¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀßÈ÷¤Î²þÎÉ¤äµÛ¼ýºÞ³«È¯¤ò¼«¼Ò¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤Ê³«È¯¡¦À½ÉÊ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎCO2²ó¼ý»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2716/113903/113903_web_1.png
Åö¼Ò¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤ÎCO2Ê¬Î¥²ó¼ýµ»½Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 DAC¡§CO₂Ç»ÅÙ¤ÎÄã¤¤Âçµ¤Ãæ¤«¤é¤ÎCO₂Ê¬Î¥²ó¼ýµ»½Ñ¡£Âçµ¤¤«¤é¤ÎCO₂¤ò²ó¼ý¤·¤ÆÃùÎ±¤äºàÎÁ¤Ë¸ÇÄê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢¨2 PCC¡§ÇÓ¥¬¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëCO₂¤ÎÊ¬Î¥²ó¼ýµ»½Ñ¡£
¢¨3 NEDO»ö¶È
¡Ö¹ñÆâ½é ÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÇ³¾ÆÇÓ¥¬¥¹¤«¤é¸ÇÂÎµÛ¼ýºà¤òÍÑ¤¤¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÊ¬Î¥¡¦²ó¼ý¤¹¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー·¿»î¸³ÀßÈ÷¤Î±¿Å¾¤ò³«»Ï¡×¡Ê2023Ç¯10·î3ÆüÉÕ¡Ë
https://www.khi.co.jp/pressrelease/news_231003-2.pdf
¢¨4 ´Ä¶¾Ê»ö¶È
¡ÖÊÆ¹ñ¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤ÇÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½êÇ³¾ÆÇÓ¥¬¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á»î¸³¤Î¤¿¤á¤Î CO2Ê¬Î¥²ó¼ýµ»½Ñ¼Â¾Ú»î¸³ÀßÈ÷¤¬½×¹©¡×¡Ê2023Ç¯10·î11ÆüÉÕ¡Ë
https://www.khi.co.jp/pressrelease/news_231011-1.pdf
°Ê¾å
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦Àîºê½Å¹©¤ÎCO2Ê¬Î¥²ó¼ýµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.khi.co.jp/energy/co2sr/