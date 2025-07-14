¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¿Íºà°éÀ®¤òÆ±»þ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×
¡ÖÂè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸·èÄê¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁÒ¶¶¹¯Í§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖLitera App¡Ê¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥¹¥¥ë¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025
²ñ´ü¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00
²ñ¾ì¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§18-12
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.office-nagoya.jp/
½ÐÅ¸À½ÉÊ¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÆÃÄ¹
¢£ ¸úÎ¨²½¤È¿Íºà°éÀ®¤ò°ìµó¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë
¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎPC¶ÈÌ³¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤·¡¢
¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤äµ¡Ç½¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤«¤éÃæ·ø¼Ò°÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½: Æü¾ï¶ÈÌ³¤òÌµÍý¤Ê¤¤·Á¤ÇºÇÅ¬²½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Íºà°éÀ®: ÁàºîÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¥¹¥¥ëÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¡£¿Íºà°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ²½
OJTÉÔÍ×: ¥æー¥¶ー¤Ï¼«Áö·¿¤ÇPC¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¡£
ÄãÉé²ÙÆ³Æþ: ´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¡£
¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ø
¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DX¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä¿Íºà°éÀ®¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¤òÁàºî¤·¤½¤Î¸ú²Ì¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤È¿Íºà°éÀ®¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿ÀÂæ2-2-1 ¥¢¥¤¥¯¥í¥¹¾ÅÆî8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÁÒ¶¶ ¹¯Í§
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î22Æü
URL¡§https://litera.app/company/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê
ÂçÀÐÎ÷¿Í
oishi.rento@libenri.com
070-1385-9535
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Âè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025
https://www.office-nagoya.jp/
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
2025Ç¯7·î14Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¿Íºà°éÀ®¤òÆ±»þ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë
¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×
¡ÖÂè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸·èÄê¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç
¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×
¡ÖÂè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸·èÄê¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁÒ¶¶¹¯Í§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖLitera App¡Ê¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥¹¥¥ë¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025
²ñ´ü¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00
²ñ¾ì¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§18-12
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.office-nagoya.jp/
½ÐÅ¸À½ÉÊ¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÆÃÄ¹
¢£ ¸úÎ¨²½¤È¿Íºà°éÀ®¤ò°ìµó¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë
¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎPC¶ÈÌ³¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤·¡¢
¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤äµ¡Ç½¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤«¤éÃæ·ø¼Ò°÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½: Æü¾ï¶ÈÌ³¤òÌµÍý¤Ê¤¤·Á¤ÇºÇÅ¬²½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Íºà°éÀ®: ÁàºîÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¥¹¥¥ëÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¡£¿Íºà°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¤Ç²Ä»ë²½: ¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤òÄêÎÌÅª¤ËÂ¬Äê¤·¡¢°éÀ®¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ²½
OJTÉÔÍ×: ¥æー¥¶ー¤Ï¼«Áö·¿¤ÇPC¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¡£
ÄãÉé²ÙÆ³Æþ: ´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¡£
¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ø
¡Ö¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DX¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä¿Íºà°éÀ®¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Æ¥é¥¢¥Ã¥×¤òÁàºî¤·¤½¤Î¸ú²Ì¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤È¿Íºà°éÀ®¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿ÀÂæ2-2-1 ¥¢¥¤¥¯¥í¥¹¾ÅÆî8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÁÒ¶¶ ¹¯Í§
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î22Æü
URL¡§https://litera.app/company/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê
ÂçÀÐÎ÷¿Í
oishi.rento@libenri.com
070-1385-9535
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Âè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek 2025
https://www.office-nagoya.jp/