今年も小６塾生対象「志望校別 夏期合宿」を実施します！

株式会社 希学園

株式会社 希（のぞみ）学園（本社：兵庫県 西宮市／理事長 兼 学園長 黒田耕平）は、2025年度「志望校別 夏期合宿」を実施いたします。（対象校は男子：灘中・東大寺学園中・甲陽学院中・大阪星光学院中・西大和学園中、女子：洛南高附属中・西大和学園中）

来春の入試に向けて、受験の天王山と言われるこの夏休みに合宿を行うことで、子どもたちのさらなる成長を促すきっかけにしたいと考えております。

※写真はすべて過去の夏期合宿の様子

【概 要】

日時：灘中 8月11日（月・祝）～ 8月14日（木） 3泊4日

その他学校 8月11日（日・月）～ 8月13日（水） 2泊3日



株式会社 希学園 http://www.nozomigakuen.co.jp/

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