関西からアクセス◎【アオアヲ夏の宝箱】絶景温泉リゾートで家族の思い出づくり☆プライベートビーチ、酷暑にうれしいナイトプール♪

株式会社H.P.D.コーポレーションアオアヲ ナルト リゾート

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人:高橋裕二）は、2025年7月19日～8月31日の期間、家族で楽しむ夏旅におすすめの宿泊プランをご用意いたしました。

アオアヲ ナルトリゾート

大鳴門橋や淡路島を望むプライベートビーチとプールで夏を満喫。

アオアヲ ナルト リゾート

夜は日焼けを気にせず、お子様も遊べるナイトプールが登場します。お子様にはホテルオリジナルキャラクター「リゾッ太くん」の光るうちわをプレゼント。その他、館内で使える500円分のチケットや手持ち花火、8月25日からはレイトサマー特典も。

縁日遊びや駄菓子屋さん、郷土料理バイキングなど、お子さまから大人まで、夏の思い出づくりにぴったり。

縁日遊びが楽しめる「阿波の國」美人の湯として名高い「鳴門温泉」

海に昇る朝日やムーンロード絶景を眺め、阿波山海の幸に舌鼓。今年の夏は淡路島から車で5分、美しい海と青い空が広がる鳴門の旅はいかがですか。

■【夏の宝箱ひらく旅へ】海・プール・温泉・バイキング・縁日☆家族で体験♪

郷土料理バイキングイメージ

【期 間】2025年7月19日～8月31日

※お部屋のご利用は16:00～、12:00開始のチェックイン完了後、海・プール・温泉など利用OK

【料 金】ご一泊 夕・朝食付きお一人さま ＊海に昇る朝日とムーンロードを望む洋室

・30,000円～（2名１室）、28,000円～（3名１室）、26,500円～（4名１室）

※小学生大人料金の80％、幼児（3～5歳）4,400円、税・サービス料込､入湯税150円別

【夕 食】郷土料理バイキング または ファミリーバイキング

【朝 食】和食中心のバイキング

【特 典】

★アオアヲ オリジナル「リゾッ太 光るうちわ」

※3歳～小学生のお子様に1人1枚

★縁日やビーチランド、アート工房で使える「たぬきのお金」500両

※小学生以上1人500両

★花火セット 1室１袋 ※アオアヲビーチでお楽しみください

★8/25泊からはレイトサマー特典も♪

※ご滞在中、下記アクティビティから３つお選びいただけます

特典は1泊につき1回、１.２.４.はチェックイン後の予約順、３.５.６.は先着順

１.鳴門金時芋掘り体験（約1kgのお土産付き）9/1以降、1人１回

２.テニスコート1時間 ※１グループにつき１面

３.レンタサイクル2時間 ※1人1回（先着順）

４.大鳴門橋クルージング20分 特別価格2,500円（通常3,000円）

５.おめで鯛くじ1回 ※1人1回

６.さわやか！すだちドリンク ※1人1杯

おめで鯛くじアオアヲ オリジナル「リゾッ太 光るうちわ」

【その他】毎晩開催♪阿波踊り公演(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/66/)（※8/8～15は休止）、結婚記念や誕生日ご長寿祝いほか、嬉しい無料のおもてなし

■プライベートビーチ

【期 間】2025.6/21～8/31

【時 間】10:00～17:00

■アウトドアプール

【期 間】2025.6/21～9/30

【時 間】9:00～18:00

＊深さ120cm（子供用80cm）、広さ170平方メートル

■ナイトプール

【期 間】2025.7/1～9/30

【時 間】18:30～21:00

■「阿波の國」(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/52/)

駄菓子屋さんや縁日遊び、阿波藍染めや大谷焼など伝統工芸が体験できるレトロモダンな空間です。

【期 間】通年

【時 間】18:30～21:00

＊7/20～8/31は、夏休み縁日として営業（輪投げ、射的、鯛みくじetc.）18:30～21:30

■アオアヲ ナルト リゾート(https://aoawo-naruto.com)（徳島県・鳴門市）

阿波の國阿波の國

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

鳴門の海を望む「テラスカフェ オーゲ」

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/467/)、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)」が誕生。

ゴッホのヒマワリルーム

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。館内１階「阿波の國」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染め(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/261/)などのご当地プログラムが体験できます。

天然灰汁（あく）発酵建て阿波本藍染め体験

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。

9/1~11/30 開催♪ なると金時芋掘り体験

毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」などの観光名所が豊富。マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の定時送迎バスあり(無料/要予約)

鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通高速バス約20便、広島・岡山・高松からも各1便あり。

アオアヲへのアクセス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/

※News！徳島まで500円♪ 大阪・関西万博の関西パビリオン内の徳島県ブースでは【徳島県への招待状クーポン】配布中。

詳細）https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/547/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FxQtcJJQXjw ]