Mr. & Mrs. Abe がブランド二周年を記念して、特別なキャンペーンを実施

Mr.&Mrs.Abe合同会社

ブランド誕生から2年。

Mr. & Mrs. Abe は、「意味を起点とするジュエリー」という理念のもと、

ひとつひとつの作品を通じて、個人の感性や価値観と向き合ってきました。

Be the Origin of Meaning.

“意味”を他者やブランドに委ねるのではなく、自らの選択から立ち上げること。

それが、私たちの出発点であり、これまで共に歩んできた多くの方々との共有地です。

2周年の節目に、ささやかな感謝のしるしとして、

ブランド初期からの象徴的作品《Blossomflake Necklace》をプレゼントいたします。

雪と花――一瞬と永遠のあいだに生まれる美しさを、静かに結晶化した一本です。

【キャンペーン概要】

期間中、税込10万円以上のご購入をいただいたお客様に、

ブランド初期から愛される象徴作

《Blossomflake Necklace》をプレゼントいたします。

雪の一瞬と花の永遠を結晶化したこのネックレスは、

「儚さ」と「再生」の二面性を内包する、私たちの思想を体現する作品です。

【対象期間】

2025年10月31日(木)23:59ご注文分まで

※ご注文金額に関わらず、お一人様1点までとさせていただきます。

Be the Origin of Meaning

2年の軌跡と、これからの物語を共に。

Mr. & Mrs. Abe

ーーーーーーー

【Mr. & Mrs. Abeについて】

わたしたちのブランドに対する評価

Mr. & Mrs. Abeは、その独自のデザイン哲学と革新的なアプローチで注目を集めています。生み出された作品や、クリエイターのインタビューなどから見えてくるブランドの魅力を、市場での評価とともにご紹介します。

1. 伝統と現代性の融合

和の美意識の再解釈

Mr. & Mrs. Abe は、伝統的なイメージのある日本のモチーフ「梅」を現代的なフォルムに落とし込むことで、のすたと新しさを同時に感じさせるデザインを実現しています。伝統的な要素にモダンなラインや洗練された仕上げを施すことで、時代を超えて共感を呼ぶ普遍性が生まれています。

ストーリーテリングと感情の表現

デザイン自体に込められた背景やストーリー(例えば、故郷への思いや自然との対話)が、単なる装飾品以上の意味を持たせています。見る人に感情を呼び起こすアートピースとしての側面が強く、個々のジュエリーに深い物語性が宿っている点が評価されます。

2. 卓越した職人技と素材へのこだわり

ディテールへの徹底したこだわり

一つひとつのパーツが精密に作り込まれており、例えば曲線の滑らかさ、エッジの切れ味、そして表面の仕上げ(マット×ポリッシュの対比など)は、熟練の職人技の賜物です。微細なディテールが、デザイン全体に重厚さと上質感を与えています。

厳選された高品質な素材

素材選定にも徹底しており、使用される金属や石の質感、輝き、色調のバランスなどが、デザインの完成度を高めています。これにより、長く愛用できるタイムレスなジュエリーが生み出され、所有者に対する付加価値も高いと評価されます.

3. 美学としてのバランス感覚

直線と曲線の調和

Mr. & Mrs. Abe のデザインは、直線と曲線、シルエットと模様、ポジティブ・ネガティブスペースのバランスが非常に洗練されています。シンプルな形状の中に、微妙な曲線や切れ味のある直線を取り入れることで、全体に動きと静けさ、安定感を同時に実現しているのが特徴です。

視覚的インパクトと普遍性

ブランドのデザインは、どの角度から見ても調和が取れており、遠目に見ても一目で「Mr. & Mrs. Abe」と分かるアイコン的な要素が散りばめられています。これは、単なるトレンドに左右されない、普遍的な美しさを追求した結果ともいえます。

4. イノベーションと独自性

革新的なデザインアプローチ

従来の和モチーフの表現にとどまらず、時には大胆なデザインや新たな解釈を加えることで、常に進化し続ける姿勢が見受けられます。これにより、古典的な要素と現代的な革新性が共存する、独自のデザイン世界が形成されています。

個性とカスタマイズ性

基本となるデザインに加え、パーソナライズ可能な要素や、限定コレクションなど、所有者が自分自身のストーリーや個性を反映できる工夫が取り入れられています。これにより、単一の製品としてだけでなく、ユーザーの自己表現を促すアートピースとしての価値も高いです。

【まとめ】

Mr. & Mrs. Abe のデザインが優れている理由は、単に美しいフォルムや高品質な素材だけでなく、伝統と現代性の融合、職人技への徹底したこだわり、バランスの取れた美学、そして革新性と個性の表現にあります。これらが組み合わさることで、見る者に深い感情的な共鳴を呼び起こす、タイムレスでありながらも新鮮なジュエリーが生まれているのです。

どの要素も、デザインのフレームワーク(直線と曲線の比率、シルエットと模様、全体のバランス)にしっかりと根ざしており、その全体性がMr. & Mrs. Abe のデザインの魅力を際立たせています。

【アートに関する取り組み】

わたしたちのメゾンにとって、芸術と創造力は常に大切な価値観です。



学問、文化、芸術の象徴である「梅」をアイコンとし、日本の職人技を尊重するものづくりにおいても、創造力と芸術はメゾンの精髄となっています。

私達の取り組む「プロジェクトプラナスミューメ」は、「梅の文化史の次の1ページへ」をキーワードに、梅の紡いできた文化的歴史の上に新たな価値やイメージを創造していく取り組みです。



そして、私たちは新しい活動の一環として、2024年から"Mr. & Mrs. Abe Arts & Culture Prize"と名付けたコンテストを開催しました。

------------------------------

Mr. & Mrs. Abe

HP: https://mr-mrs-abe.com/

Instagram: https://www.instagram.com/mr.and.mrs.abe_official/

------------------------------