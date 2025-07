スペースシードホールディングス、「TORANOMON JUST RIGHT NEW FOOD 2025 試食会」にて SAISEI リジェネソーム サプリメントを紹介・販売

スペースシードホールディングス株式会社SAISEI リジェネソームサプリメントを紹介する様子

スペースシードホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:鈴木健吾、以下「スペースシードホールディングス」)は、2025年6月19日(木)に東京都港区の Sustainable Food Museum で開催された「TORANOMON JUST RIGHT NEW FOOD 2025 試食会」に参加し、スペースシードホールディングスの子会社であるリジェネソーム株式会社が開発した 「SAISEI リジェネソームサプリメント」 のプレゼンテーションおよび実物の紹介を行いました。

「TORANOMON JUST RIGHT NEW FOOD」は、持続可能なフードテックの最前線を体験できるイベントとして、虎ノ門・西新橋エリアの飲食店とスタートアップの橋渡しを目的に開催されています。本イベントは、Sustainable Food Asia株式会社によって「TORANOMON JUST RIGHT NEW FOOD」第三弾のスタートを記念し、フードテック企業と西新橋・虎ノ門エリアの飲食店とのマッチング試食会を開催されたものです。

スペースシードホールディングスは、プレゼンテーションにおいて 「老化による課題をバイオテクノロジーで解決する」 というミッションのもと開発した SAISEI リジェネソームサプリメント を紹介。

本製品は、ユーグレナグラシリス(59種類の栄養素を持つ藻類)、酒粕パウダー(美肌効果と腸内環境の改善に寄与)、カラハリスイカ粉末(抗酸化ポリフェノールを豊富に含有)、精製エルゴチオネイン(強力な抗酸化作用で細胞の若さ維持に寄与)といった、科学的に有効性が示唆される4つの素材を厳選・高濃度配合したエイジングケア食品です。

さらに、 沖縄ブルーゾーン研究 に基づく素材選定や、20年以上にわたる藻類・発酵・分子生物学研究の知見を活用した独自設計についても紹介し、持続可能かつ科学的根拠に基づく製品開発へのこだわりを強調しました。

当日は試食・意見交換のほか、試飲会場内において SAISEI リジェネソームサプリメントの実物の紹介も実施し、多くの来場者にご好評をいただきました。

当社は今後も、 「科学 × 発酵 × 持続可能性」 をテーマに、バイオテクノロジーを活用したエイジングケア製品の開発と社会実装を進めるとともに、地域連携とサステナブルな食の未来を提案してまいります。

イベント概要

・日時:2025年6月19日(木)14:30~16:30

・会場:Sustainable Food Museum(東京都港区西新橋1丁目17-8 須田ビル1F)

・主催:SFA(Sustainable Food Asia)

・内容:スタートアップ8社によるピッチ、試食・マッチング交流、意見交換会など

2025年6月19日当日におけるスタートアップ企業のプロダクトの紹介の様子魚沼産コシヒカリを100%使用したプレミアム日本酒「郷(GO)GRANDCLASS 魚沼コシヒカリ Edition」の展示株式会社オリゼの卵不使用の麹マヨバタフライピー研究所のバタフライピー飲料

SAISEI リジェネソーム サプリメントについて

「SAISEI リジェネソームサプリメント」は、バイオテクノロジーと日本の伝統発酵技術を融合し、エイジングケアを目的に設計された次世代型サプリメントです。主要成分には、59種類の栄養素を含む微細藻類ユーグレナグラシリス、麹・酵母由来の酒粕粉末、保水や循環サポートが期待されるカラハリスイカエキス、抗酸化作用が注目されるエルゴチオネインなどが高濃度で配合されています。一部店舗の他、インターネット上の『SAISEI labo』での販売を行っています。

SAISEI labo のWebサイト :https://saisei-labo.com/

リジェネソーム株式会社について

リジェネソームは、ナノ粒子であるエクソソーム等を活用し、老化抑制や再生医療の新しいソリューションを提供することを目指すロンジェビティーテックベンチャー企業です。各種細胞が作るエクソソームの詳細な解析とともに、分子生物学的にナノ粒子をデザインすることで、それらが生体にどのように機能するかを解明しています。これにより、ナノ粒子を応用した医療技術の開発や、宇宙医学分野における新たな解決策を提案し、健康寿命の延伸とともに人類の宇宙進出に貢献することを目指しています。

https://regenesome.com/

スペースシードホールディングス株式会社について

スペースシードホールディングスは、「SFをノンフィクションにする」をミッションとして、投資活動、研究活動ならびに事業創出を行う宇宙系ディープテックベンチャービルダーです。発酵とロンジェビティー技術の社会実装を支援する「Fermentation and Longevity Fund」プログラムの運用などを軸に、社会課題を解決する事業の創出に取り組んでいます。2040年までに各種ステークホルダーとともに、人類が宇宙空間で居住するのに必要な技術を揃えることを目指しています。

https://ss-hd.co.jp/