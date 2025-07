『ドールズフロントライン2』ラジオ番組の公開収録が7月26日(土)決定！観覧者の募集を開始

株式会社サンボーンジャパン

<サンボーンジャパン ニュースリリース>

2025年7月13日配信

株式会社サンボーンジャパンは、スマホ/PC向けポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2:エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』が、ラジオ大阪にて放送中のラジオ番組『ドールズフロントライン2:エクシリウム 土曜深夜のエルモ号で』の公開収録を2025年7月26日(土)に大阪弁天町で行うことをお知らせいたします。

また、同時にイベント当日の観覧者の募集を開始いたしましたことを合わせてお知らせいたします。

■7月26日(土)にラジオ番組の公開収録が決定!観覧者の募集も開始。

7月26日(土)に大阪ベイタワーのアトリウムで開催される、「開局67周年記念スペシャル『ラジオ大阪いのち輝くウィーク~万博スタジオからこんにちは&弁天町ふるさとフェスティバル~』」内にて、ラジオ大阪で放送中のラジオ番組『ドールズフロントライン2:エクシリウム 土曜深夜のエルモ号で』の公開収録が決定いたしました。

更に当日は、ゲストにペリー役の向山直美さんも登場いたします。

観覧席(抽選制)のご用意やグッズの販売も行いますので、ぜひご来場ください。

※観覧席に当選されない場合でもイベント当日の物販はご利用いただけます。

▼イベント概要

・タイトル:『ドールズフロントライン2:エクシリウム 土曜深夜のエルモ号で』公開収録

・開催日時:7月26日(土) 15:30~16:40

・出演者:野島裕史、野中藍、向山直美

・場所:大阪市港区弁天1丁目2番4-700号 大阪ベイタワー2階アトリウム(広場)

※「開局67周年記念スペシャル『ラジオ大阪いのち輝くウィーク~万博スタジオからこんにちは&弁天町ふるさとフェスティバル~』」内の特設ステージで行われるイベントの一環です。

■公開収録の観覧者を募集

7月26日(土)に行われるラジオ番組『ドールズフロントライン2:エクシリウム 土曜深夜のエルモ号で』の公開収録の現地観覧者の募集を開始いたしました。

専用フォームよりご応募いただき、ぜひご参加ください。

▼観覧席への応募フォーム

https://forms.gle/F5NRytUVU5WPe4Rs6

■イベント主催

株式会社ラジオ大阪

https://www.obc1314.co.jp/

「開局67周年記念スペシャル『ラジオ大阪いのち輝くウィーク~万博スタジオからこんにちは&弁天町ふるさとフェスティバル~』

https://www.obc1314.co.jp/news/kaikyoku67_2025/

『ドールズフロントライン2:エクシリウム』について

「ドルフロ2」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。

ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。

ドールズフロントライン2:エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/

公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@EXILIUMJP

App Store

https://apps.apple.com/app/id6499011827

Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium

権利表記:

(C) SUNBORN Information Co., Ltd. (C) HAOPLAY Limited All rights reserved

■企画進行

株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)