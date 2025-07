7月13日はオカルト記念日！ 2か月連続夏のスリラー特集【特集】ゾクゾク最恐サマーPart1

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、7月13日のオカルト記念日に合わせ、暑い夏をヒンヤリ冷やす最恐スリラー映画を特集いたします。 7月26日(土)~7月31日(木)の期間に、おとぎ話改変ホラーの決定版『シン・デレラ』や不気味系ホラーと青春ドラマが一体化した『イット・フォローズ』などTV初放送を含む6作品をお届けいたします。

【特集】ゾクゾク最恐サマーPart1

7月13日はオカルト記念日※ !真夏を恐怖でヒンヤリ冷やすスリラー映画を特集放送。

背筋が凍るスリルで、真夏の暑さを吹き飛ばせ!

シンデレラがガラスの靴を凶器に変えて舞踏会を血に染める!

おとぎ話改変ホラーの決定版『シン・デレラ』、謎の殺人鬼がオペラ座を血に染める!

鮮血の魔術師ダリオ・アルジェントが放つサイコホラー『オペラ座 血の喝采 4Kリマスター版』、

不気味系ホラーと青春ドラマが一体化!『イット・フォローズ』、廃墟の遊園地に忍び込んだ

高校生に“ささやき”の恐怖が迫る!五感を刺激する韓国発の新感覚ホラー『モクソリ』、

無垢な子供が恐るべき脅威へと変貌するSFホラー『光る眼』、カンヌ国際映画祭審査員賞に輝いた

ブラジル発バイオレンスサスペンス『バクラウ 地図から消された村』の全6作品を

7月26日(土)~7月31日(木)にTV初放送作品も含めお届けいたします!

※1974年(昭和49年)のこの日、オカルトブームの火付け役となった映画『エクソシスト』が日本で初公開されたことに由来する。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/685

《放送作品情報》

●『シン・デレラ』 ★国内TV初放送、見逃し配信あり

放送日:7月26日(土)23:00~ほか

[R15+]シンデレラがガラスの靴を凶器に変えて舞踏会を血に染める!

おとぎ話改変ホラーの決定版

<監督・製作>ルイーザ・ウォーレン

<出演>ケリー・ライアン・サンソン、クリッシー・ウンナ、ダニエル・スコット、ローレン・バッドほか

<解説>『プー あくまのくまさん』シリーズのスタッフ&キャストが結集し、今までのシンデレラ像をぶち壊すスプラッターな復讐劇を描き出す。シンデレラの復讐心がピークに達した瞬間に始まる舞踏会での惨劇が壮絶すぎる。

●『オペラ座/血の喝采 4Kリマスター版』

★国内TV初放送、見逃し配信あり

放送日:7月30日(水)23:15~

[R15+]謎の殺人鬼がオペラ座を血に染める!

鮮血の魔術師ダリオ・アルジェントが放つサイコホラー

<監督・製作・脚本>ダリオ・アルジェント

<出演>クリスティナ・マルシラック、ウルバノ・バルベリーニ、イアン・チャールソン、ダリア・ニコロディほか

<解説>イタリアンホラーの貴公子ダリオ・アルジェントが、“まばたき針責め”など残虐描写の数々で場面を鮮血に染める。『ガンジー』でアカデミー撮影賞に輝いたロニー・テイラーによる縦横無尽なカメラワークも秀逸。

●『イット・フォローズ』 ★見逃し配信あり

放送日:7月31日(木)23:15~

[R15+]不気味系ホラーと青春ドラマが一体化!

セックスすれば“それ”がじわりじわりと追ってくる!

<監督・製作・脚本>デヴィッド・ロバート・ミッチェル

<出演>マイカ・モンロー、キーア・ギルクリスト、ダニエル・ゾヴァット、ジェイク・ウィアリーほか

<解説>“呪い”から逃れようとする10代の男女を描いた青春ホラー。セックスを媒介にして感染し、感染者を殺そうとする“それ”と呼ばれる正体不明の存在。感染したヒロインをじわじわと追い詰める独特の設定が秀逸。

●『モクソリ』 ★見逃し配信あり

放送日:7月27日(日)23:45~

廃墟の遊園地に忍び込んだ高校生に“ささやき”の恐怖が迫る!

五感を刺激する韓国発の新感覚ホラー

<監督・脚本>チェ・サンフン

<出演>ソ・ジュヨン、キム・ミンギュ、チェ・ヒジン、キム・ヨンほか

<解説>荒れ果てた遊園地のお化け屋敷で暗闇から迫り来る何者かの脅威を、視覚と聴覚を刺激する演出で臨場感満点に体感させる。当時無名だった人気スターのキム・ミンギュら注目の若手俳優たちの競演も必見。

●『光る眼』

放送日:7月28日(月)23:00~

町中の女性が妊娠した日から侵略は始まっていた!

無垢な子供が恐るべき脅威へと変貌するSFホラー

<監督・音楽>ジョン・カーペンター

<出演>クリストファー・リーヴ、カースティ・アレイ、リンダ・コズラウスキー、マイケル・パレ、マーク・ハミルほか<解説>アクション&ホラーの鬼才ジョン・カーペンター監督が、1960年作のSFをリメイク。子供の姿をした侵略者の不気味さをリアルに描きつつ、音楽も監督自らが手がけるなどこだわりが全編に詰まっている。

●『バクラウ 地図から消された村』

放送日:7月29日(火)23:30~

[R15+]この村は“危ない”…

カンヌ国際映画祭審査員賞に輝いたブラジル発バイオレンスサスペンス

<監督・脚本>クレーベル・メンドンサ・フィーリョ、ジュリアーノ・ドルネリス

<出演>ウド・キア、ソニア・ブラガ、バルバラ・コーレン、トーマス・アキーノ、シウヴェロ・ペレイラほか

<解説>新鋭監督クレーベル・メンドンサ・フィーリョがメガホンを握り、近代社会から分断された村での不可解な出来事を通じて、ブラジルの経済格差や差別などの問題を寓話的に描き出す。カンヌ国際映画祭審査員賞を受賞。

『シン・デレラ』(C) 2024 ITN STUDIOS. All Rights Reserved. 『オペラ座/血の喝采 4Kリマスター版』(C) 1987 RTI 『イット・フォローズ』(C) 2014 It Will Follow. Inc, 『モクソリ』(C) 2018 FIVE DAY / Kkuljam Company, ALL RIGHTS RESERVED. 『光る眼』(C) 1995 Universal Studios. All Rights Reserved. 『バクラウ 地図から消された村』(C) 2019 CINEMASCÓPIO - SBS PRODUCTIONS - ARTE FRANCE CINEMA

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://x.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

ザ・シネマのご視聴方法 ザ・シネマはスカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。