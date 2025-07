あの名作アニメーション映画「時をかける少女」が細田守監督書き下ろしで初の小説化！　映画名シーンの複製原画も受注販売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、本社:東京都千代田区、以下KADOKAWA)は、細田守監督書き下ろしの小説『時をかける少女 A Novel based on the Animated Film』を2025年8月29日(金)に刊行します。書籍発売に合わせて、映画の名シーンを切り取った複製原画の受注販売も決定しました。

■小説『時をかける少女 A Novel based on the Animated Film』

2006年公開の映画「時をかける少女」以来、09年の「サマーウォーズ」、12年の「おおかみこどもの雨と雪」、15年「バケモノの子」、18年「未来のミライ」、そして21年の「竜とそばかすの姫」と、日本のみならず世界中の観客を魅了し続けてきたアニメーション映画監督・細田守。

映画公開から19年の時を経て――劇場版アニメーション「時をかける少女」を、細田守監督が自ら執筆し、初の小説化! あの感動が小説版として蘇ります。冒頭には、映画の背景美術や場面カットをデザインしたフルカラーのページも8ページ収録予定。カバーに箔押しや特殊印刷もあしらった愛蔵版です。

・ 内容紹介

ある夏、偶然“タイムリープ”という能力を手にした女子高校生の真琴。

ついてない毎日を変えるため、ささいなことで時間を跳び越え、タイムリープを繰り返すが、その積み重ねの先に思いもよらないピンチが訪れる。

かけがえのない時間と大切な人を救うため、真琴が決めた未来とは――。

・ 書籍情報

書名:時をかける少女 A Novel based on the Animated Film

著者:細田守

発売日:2025 年8月29日(金)予定 ※電子書籍同日配信予定

定価:3,080円(本体2,800円+税)

頁数:264頁

体裁:四六判上製

ISBN:978-4-04-116605-5

発行:株式会社KADOKAWA

書誌情報ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000585/

・ 《数量限定》カドカワストア限定、購入特典のポストカード付き!

カドカワストアでご購入いただいた方に、数量限定で作中名シーンを切り取った【カドスト限定ポストカード】をプレゼント!

◇書籍の予約はこちらから:https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322505000585/

■映画名シーンの複製原画も発売決定!

また、書籍の発売を記念して、映画の名シーンを切り取った複製原画2種類を、完全受注生産にて販売します。

物語の重要なカギを握る、真琴と千昭の<二人乗り>のカットと、クライマックスの回想シーンで印象的な真琴・千昭・功介の<相合傘>のカット。心震えるあの名場面が、複製原画として登場しました!

また、高精彩10色印刷&国内最高水準の「プリモアート(R)」による繊細な階調表現で、映画の世界を美しく忠実に再現します。

*「プリモアート(R)」とは、大日本印刷(株)が培ってきた色味調整のノウハウと出力機の持つ発色を最大限に活用し、複製原画のために開発した独自の高精彩印刷技術です。

カドカワストア限定での完全受注販売です。ぜひ見逃しなく!

・ 商品情報

◆概要:「時をかける少女」複製原画(額装付き)/<二人乗り><相合傘>の2種類

◆販売価格:各17,600円(本体16,000円+税)

◆予約期間:2025年7月13日(日) ~2025年9月15日(月)

◆お届け予定日: 2025年11月中旬より順次発送いたします。

※11月お届け分は数量限定のため、予定数に達した場合、予約期間より前に受付終了になる場合があります。(第二次受注分はお届けが遅くなります)

・ 著者プロフィール

◇複製原画の予約はこちらから:https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eti0662/

細田守(ほそだ・まもる)

1967年富山県生まれ。91年東映動画(現・東映アニメーション)入社。アニメーターおよび演出家として活躍後、フリーに。『時をかける少女』(2006年)、『サマーウォーズ』(09年)を監督し、国内外で注目を集める。11年にはアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」を設立。監督・脚本・原作を務めた『おおかみこどもの雨と雪』(12年)、『バケモノの子』(15年)はともに大ヒットとなり、『未来のミライ』(18年)ではアニー賞を受賞、米国アカデミー賞長編アニメーション部門にもノミネートされた。『竜とそばかすの姫』(21年)では、カンヌ国際映画祭のオフィシャル・セレクション「カンヌ・プルミエール」部門に選出され、世界中で注目を集めている。

■細田守監督最新作「果てしなきスカーレット」は、11月21日全国ロードショー。最新情報はこちらから!

⇒公式サイトURL:https://scarlet-movie.jp/

⇒スタジオ地図公式X:https://x.com/studio_chizu