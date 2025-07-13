AI コールセンター「コルサポ」、開発者向け API／SDK ドキュメントを一般公開

株式会社エクサテック開発者向けAPI/SDKドキュメント公開

株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大西 洋平太、以下「当社」）は、AI コールセンター支援サービス 「コルサポ」 の 開発者向け API／SDK を 2025 年 7 月 7 日に公開しました。

これにより、自社システムやサードパーティ SaaS とのデータ連携を 最短 10 分 で実装でき、コールセンタープラットフォームとしての拡張性を大幅に向上させます。

公開内容と主な機能

DevOps 自動化・IaC 化

API キー発行キャンペーン

開発者ポータルの特徴

本件に関するお問い合わせ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/14_1_6c3f55238dd68e2d3ab2ebd56923bc98.jpg?v=202507130255 ]- Salesforce Service Cloud 連携サンプル- HubSpot ティケット自動生成スクリプト- Amazon QuickSight 連携ダッシュボード- Slack リアルタイム文字起こし Bot[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/14_2_8891d75a507e7b0571d515450822c297.jpg?v=202507130255 ]- Swagger UI による自動テスト環境- サンプルリクエストを cURL／Python／JavaScript で自動生成- レートリミット 60 req/min（正式版）、HMAC 署名 による認証- ステータスページ でリアルタイム稼働状況を公開

株式会社エクサテック 担当：高橋

Email：info@exatech.dev