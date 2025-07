『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』ソングアルバム＆オリジナル・サウンドトラックが2025年9月10日に発売決定！

株式会社マーベラス- 『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』本予告が本日解禁![動画: https://www.youtube.com/watch?v=axbbAxWU9qQ ]



2025年9月12日(金)劇場公開『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』ソングアルバム&オリジナル・サウンドトラック、9月10日(水)同時発売決定!

プリキュアの5人が歌う主題歌「♪HiBiKi Au Uta♪」をはじめ、劇中でプリキュアたちが披露する曲を収録!今作のプリキュア映画のキーポイントになる楽曲を聴いて、歌も映画も盛り上がろう!

さらに、『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』オリジナル・サウンドトラック。音楽はTVシリーズと同じく深澤恵梨香・馬瀬みさきがタッグで担当。「アイドル」がモチーフの今作ならではのサウンドがストーリーを彩る!この1枚で映画に没入しよう!

▼『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』最新情報はこちらをチェック!

公式HP:https://2025.precure-movie.com/

公式X:https://twitter.com/precure_movie

- 『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』ソングアルバム CD情報

■発売日:2025年9月10日(水)

■価格・品番:\3,300(税抜価格\3,000)・MJSA-01430



■収録曲:

01.♪HiBiKi Au Uta♪

歌:キュアアイドル(CV:松岡美里)&キュアウインク(CV:高橋ミナミ)&キュアキュンキュン(CV:高森奈津美)&キュアズキューン(CV:南條愛乃)&キュアキッス(CV:花井美春)

作詞:青木久美子 作曲・編曲:馬瀬みさき



02.♪HiBiKi Au Uta♪ ~Solo Arrange Ver.~

歌:咲良うた(CV:松岡美里)

作詞:青木久美子 作曲・編曲:馬瀬みさき



03.キミとアイドルプリキュア♪ Light Up! ReMix for You and Idol Precure♪

歌:キュアアイドル(CV:松岡美里)&キュアウインク(CV:高橋ミナミ)&キュアキュンキュン(CV:高森奈津美)&キュアズキューン(CV:南條愛乃)&キュアキッス(CV:花井美春)

作詞:六ツ見純代 作曲・編曲:広川恵一(MONACA)



04.タイトル未定

05.タイトル未定

※01,02のオリジナル・カラオケを含む7曲入り。

■初回特典:

・キャンバスブロマイド(スーパーアート6色印刷)

- ソングアルバム 特典実施店舗一覧

・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・ネオウイング

・全国アニメイト(通販含む)

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

- キラッキランランなBGMがこの一枚に!『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』オリジナル・サウンドトラック CD情報

■発売日:2025年9月10(水)

■価格:3,850円(税抜価格3,500円)

■品番:MJSA-01431

■音楽:深澤恵梨香・馬瀬みさき

■収録曲:本編BGMほか。

■初回特典:

・キャンバスブロマイド(スーパーアート6色印刷)



発売元:株式会社マーベラス

販売元:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

※特典は数に限りがありますので、お早めに!

