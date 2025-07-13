『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』ソングアルバム＆オリジナル・サウンドトラックが2025年9月10日に発売決定！

株式会社マーベラス- 『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』本予告が本日解禁！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=axbbAxWU9qQ ]



2025年9月12日(金)劇場公開『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』ソングアルバム＆オリジナル・サウンドトラック、9月10日(水)同時発売決定！

プリキュアの5人が歌う主題歌「♪HiBiKi Au Uta♪」をはじめ、劇中でプリキュアたちが披露する曲を収録！今作のプリキュア映画のキーポイントになる楽曲を聴いて、歌も映画も盛り上がろう！

さらに、『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』オリジナル・サウンドトラック。音楽はＴＶシリーズと同じく深澤恵梨香・馬瀬みさきがタッグで担当。「アイドル」がモチーフの今作ならではのサウンドがストーリーを彩る！この1枚で映画に没入しよう！

▼『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』最新情報はこちらをチェック！

公式HP：https://2025.precure-movie.com/

公式X：https://twitter.com/precure_movie

(C)2025 映画キミとアイドルプリキュア♪製作委員会

- 『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』ソングアルバム CD情報

■発売日：2025年9月10日(水)

■価格・品番：\3,300（税抜価格\3,000）・MJSA-01430



■収録曲：

01.♪HiBiKi Au Uta♪

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)

作詞：青木久美子 作曲・編曲：馬瀬みさき



02.♪HiBiKi Au Uta♪ ～Solo Arrange Ver.～

歌：咲良うた(CV：松岡美里)

作詞：青木久美子 作曲・編曲：馬瀬みさき



03.キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！ ReMix for You and Idol Precure♪

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)

作詞：六ツ見純代 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)



04.タイトル未定

05.タイトル未定

※01,02のオリジナル・カラオケを含む7曲入り。

■初回特典：

・キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）

- ソングアルバム 特典実施店舗一覧

・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・ネオウイング

・全国アニメイト（通販含む）

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

- キラッキランランなBGMがこの一枚に！『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』オリジナル・サウンドトラック CD情報

■発売日：2025年9月10(水)

■価格：3,850円（税抜価格3,500円）

■品番：MJSA-01431

■音楽：深澤恵梨香・馬瀬みさき

■収録曲：本編BGMほか。

■初回特典：

・キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）



発売元：株式会社マーベラス

販売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

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・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・ネオウイング

・全国アニメイト（通販含む）

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）



※特典は数に限りがありますので、お早めに！

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