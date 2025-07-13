¿·ºî³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ø²îÏµÅÁÀâ City of the Wolves¡Ù¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤Î¡Ö¥±¥ó¡×¤òÇÛ¿®¡ªËÜÆü¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¡ª

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Official Site
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/
X
https://x.com/GAROU_PR
https://www.instagram.com/fatalfury_pr/
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