『あんさんぶるスターズ！！』UNDEAD「Wanderlust Sailing」7月13日(日)より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からUNDEADの新曲「Wanderlust Sailing」が7月13日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！
朔間零が率いるワイルドユニット『UNDEAD』が贈る、覚悟と自由をロックに刻みつけた、熱く荒ぶる楽曲にご期待ください♪
UNDEAD「Wanderlust Sailing」配信
https://bio.to/0h7Z7u
UNDEAD「Wanderlust Sailing」MV
https://youtu.be/qLUCoPtJBWc
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qLUCoPtJBWc ]
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年7月13日（日）配信
UNDEAD「Wanderlust Sailing」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6
作詞：松井 洋平
作曲 / 編曲：KoTa
【収録内容】
01.Wanderlust Sailing
02.Wanderlust Sailing (Instrumental)
【UNDEAD】
朔間 零 (CV：増田 俊樹)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、大神 晃牙 (CV：小野 友樹)、乙狩 アドニス (CV：羽多野 渉)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
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■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
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■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
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