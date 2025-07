7.13¡ÖK-1 DONTAKU¡×Á°Æü·×ÎÌ²ñ¸«¡¦ÆóÂç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬Ç®¤¤¡ª¡ÖÀÎ¤ÎK-1Ä¶¤¨¤ë¡×¡ÊK-Jee¡Ë¡Ö¥Ù¥ë¥È¤òÅÏ¤¹µ¤¤Ê¤¤¡×¡ÊSAHO¡Ë

K-1実行委員会[動画: https://www.youtube.com/watch?v=flm0wSKfW_0 ]

7月13日(日)に福岡・マリンメッセ福岡B館で開催される「ECO信頼サービス株式会社 presents K-1 DONTAKU」の前日計量・記者会見が、12日に博多市内にて3部構成で行われた。

「K-1 DONTAKU」全23試合の出場選手が計量をクリア=計量結果&コメント

プレリミナリーファイト含む、全23試合の出場選手が、本日行われた計量を無事クリアしました。

K-1 WORLD GPヘビー級タイトルマッチに臨む王者ロエル・マナート選手とK-Jee選手、そしてK-1 WORLD GP女子フライ級タイトルマッチに出場する王者SAHO選手と挑戦者ララ・フェルナンデス選手をはじめ、全選手が規定体重をクリア。

計量後には、各選手が明日の試合に向けた意気込みや勝利への強い決意を表明し、会場は決戦前夜の熱気に包まれました。

二大タイトルマッチが熱い!「昔のK-1超える」(K-Jee)「過去一強い」(ロエル)「渡す気ない」(SAHO)「群を抜いて重要」

K-1 WORLD GPヘビー級タイトルマッチでは、王者ロエル・マナート選手が5年半ぶりのK-1参戦で勝利への強い思いを語り、挑戦者K-Jee選手はK-1の歴史に残る試合を誓いました。

また、K-1 WORLD GP女子フライ級タイトルマッチでは、王者SAHO選手がベルト死守への揺るぎない決意を表明。対する挑戦者ララ・フェルナンデス選手は、K-1タイトルが自身のキャリアにおいて最も重要であると語り、両者ともに自身の「パワーの源」(SAHO選手はアイス、フェルナンデス選手はピザ)に触れ、会見を盛り上げました。

「K-1に強い奴がいることを世界に見せたい」朝久兄弟、KO宣言の寺田匠、石井一成と白幡裕星ら前日意気込み

地元福岡出身の朝久裕貴選手、朝久泰央選手、そして寺田匠選手、ダニラ・クワチ選手、石井一成選手、白幡裕星選手ら8選手が登壇し、明日の試合への強い意気込みを語りました。

朝久裕貴選手は、ブライアン・ラング選手に対し「二度と日本に来たくないと思えるような大怪我をさせてフランスへ帰らせる」とKO勝利を宣言。世界配信される大会で自身の強さを世界に見せつけると語りました。朝久泰央選手も、ダニラ・クワチ選手を評価しつつも「俺はもっと強い」と自信を見せ、朝久兄弟の強さを世界にアピールする意欲を示しました。

2023年11月にISKA世界スーパーフェザー級タイトルを獲得した寺田匠選手もスーパーファイトでの活躍が期待されており、選手たちは皆、明日の試合に向けて万全の準備を整え、最高のパフォーマンスを見せることを誓いました。

大会グッズ販売、サイン会、K-1ガールズ撮影会のお知らせまとめ !

福岡大会では、会場限定の特別企画が多数実施されます。

大会当日は、フェイスキーホルダーやくじ、K-Jee、寺田匠、朝久裕貴選手のアクリルキーホルダー、金子晃大、横山朋哉選手のアクリルグラスマーカーなど、多数の新商品が販売されます。また、朝久BrothersTシャツやK-1シャワーサンダルといった人気グッズもご購入いただけます。

さらに、会場内物販ブースにて対象商品を3,000円以上ご購入いただいた方を対象に、選手のサイン会を実施します。寺田匠選手、K-1バンタム級勝者、K-1 WORLD GPヘビー級タイトルマッチ勝者、朝久裕貴選手、朝久泰央選手(いずれも試合勝利の場合のみ)が参加予定です。

加えて、11:00よりK-1ガールズ2025撮影会も開催されます。K-1ガールズグッズまたはK-1ロゴグッズを2,000円以上ご購入の方を対象に、K-1ガールズ全員との撮影機会をご提供します。

7月13日(日)ECO信頼サービス株式会社 presents K-1 DONTAKU 大会概要

大会情報

日程:2025年07月13日(日)

会場:マリンメッセ福岡B館

アクセス:〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町2-1 tel.092-262-3898

JR【博多駅】よりバス【マリンメッセ前】下車すぐ

地下鉄・西鉄【天神駅】よりバス【マリンメッセ前】下車すぐ

地下鉄【呉服町駅】より徒歩15分

地下鉄【中洲川端駅】より徒歩18分

開催日時概要:11:00開場/13:00本戦開始(予定)

大会概要

主催・後援

◆主催・著作 K-1実行委員会

◆企画・制作 (株)M-1スポーツメディア

◆運営 (株)グッドルーザー

チケット発売日

◆一般発売

5月26日(月)10:00~

◆お問合せ

https://www.k-1.co.jp/contact/

(株)グッドルーザー tel.03-6450-5470

チケット料金

◆入場料金

ロイヤルシート 70,000円 (当日 70,500円)

SRS席 50,000円 (当日 50,500円)

RS席 30,000円 (当日 30,500円)

S席 15,000円 (当日 15,500円)

A席 10,000円 (当日 10,500円)

B席 7,000円 (当日 7,500円)

※消費税込み/全席指定/小学生からチケットが必要となります。

※当日券は、+500円となります。

チケット発売所

◆チケット発売所

チケットぴあ https://t.pia.jp/

イープラス https://eplus.jp/

ローソンチケット https://l-tike.com/

「K-1.CLUB」 https://fan.pia.jp/K-1/

(株)グッドルーザー tel.03-6450-5470 (電話予約)

◆Tickets for international visitors are available through the link below.

https://ib.eplus.jp/k-1dontaku20250713

放送スケジュール

【ABEMA格闘チャンネル】

K-1 DONTAKU

7月13日(日)午前11時15分~

視聴URL:

https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/CSFN8qtxhFX2cX

【CSチャンネル「GAORA SPORTS」】

K-1 2025 | GAORA - CSスポーツチャンネル

K-1 DONTAKU 7.13マリンメッセ福岡B館

7月18日(金) 14:30 ~ 23:30※初回放送

7月25日(金) 18:30 ~ 27:30※リピート放送

8月28日(木) 17:00 ~ 26:00※リピート放送

--- 海外 ---

【Udar TV】

https://taplink.cc/udar.tv

7月13日(日) 日本時間15:00~ / モスクワ時間9:00~

対象地域:ロシア、アルメニア、ベラルーシ、ジョージア、カザフスタン、キルギス



【FIGHT SPORTS】

https://fightsports.tv/k1/where-to-watch/

7月13日(日) 日本時間 18:00~