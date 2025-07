オフラインイベント「サマーミッションin秋葉原」の第3弾として秋葉原をめぐるスタンプラリーを開催！

株式会社サンボーンジャパン

<サンボーンジャパン ニュースリリース>

2025年7月12日配信

株式会社サンボーンジャパンは、スマホ/PC向けポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2:エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、秋葉原各所にてオフラインイベントを行う「サマーミッションin秋葉原」の第3弾のイベントとしてゲーム内コンテンツやグッズが当たる、デジタルスタンプラリーを開催することをお知らせいたします。

■秋葉原のお店を巡りスタンプを集めよう!「デジタルスタンプラリー」を7月19日(土)より開催。

オフラインイベントを行う「サマーミッションin秋葉原」の第3弾のイベントとして、秋葉原のお店を巡ってスタンプを集める、デジタルスタンプラリーを7月19日(土)より開催いたします。

秋葉原エリアにある対象の6店舗で会計時に提示されるQRコードを読み込み、スタンプを6つすべて集めると、「ドールズフロントライン2:エクシリウム」のグッズが当たる「抽選会参加クーポン」をプレゼント。

また、各店舗に掲示されているポスターからQRを読み込むことで、ゲームアイテムが当たるスクラッチにも挑戦可能です。

他のサマーミッションのイベントと合わせて秋葉原をお楽しみください。

▼スタンプラリー参加方法

各店舗などに掲載されているポスターのQRコードから専用ページにてご参加ください。

※スタンプラリーへの参加は無料です

▼対象店舗

フルーフ・デゥ・セゾン

VAULT COFFEE

メイドカフェ ツクヨミ秋葉原店

モーゼスさんのケバブ 秋葉原駅前店

AKIBA-HOBBY 秋葉原店

ラホール 外神田店

▼「サマーミッションin秋葉原」イベントページ

https://sunbornjapan.co.jp/event/2025summer/

■本イベント主催

株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)

『ドールズフロントライン2:エクシリウム』について

「ドルフロ2」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。

ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。

ドールズフロントライン2:エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/

公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@EXILIUMJP

App Store

https://apps.apple.com/app/id6499011827

Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium

権利表記:

(C) SUNBORN Information Co., Ltd. (C) HAOPLAY Limited All rights reserved