【ガールズエアバンド″ゴキゲン帝国】白幡いちほが第二子の妊娠を発表！AI曲を使ったMV(マタニティビデオ)を公開！
ガールズエアバンド"ゴキゲン帝国"の白幡いちほが格闘家の木内"SKINNY ZOMBIE"崇雅との間に第二子の妊娠を発表した。
さらに発表にあたりAI曲を使ったMV(マタニティビデオ)を公開。
中二病風に妊娠を報告する内容となっている。
【AI曲】中二病風に大切なお知らせ「我、新たなる生命を宿し者」ゴキゲン帝国
https://youtu.be/vzrNemAa2WQ
ゴキゲン帝国は7月25日(金)に高円寺HIGHでデビューライブ予定。
デビューライブは予定通り行われる。
その他現在発表されているライブも変わらず出演予定。
白幡いちほは10月下旬頃から1月ごろまでライブ出演を休止、ゴキゲン帝国は田山せかい・☆ゼブラナ☆の2名で通常通り活動を行う予定である。
ゴキゲン帝国はプレデビュー期間中にメンバーの脱退などがあったためオリジナル曲の制作は延期となり、デビューライブ動員150人達成で新曲を制作することが発表された。
ゴキゲン帝国debut LIVE
「This is GIRLS AIR BAND!!」
7月25日(金)
OPEN19:00/START19:30
会場：高円寺HIGH
VIP\10,000/Adv.\3,000/Door\3,500(各＋1D)
出演
ゴキゲン帝国
絶世のインペリアルドール
The Grateful a MogAAAz
チケット販売URL(販売中)
https://t.livepocket.jp/e/gt0725
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以下本人からのコメント
我、新たなる生命を宿し者。
(白幡いちほです)
「運命の書（しょ）に刻まれし、避けがたき真実を今ここに告げよう--」
(デビュー前にすみません)
我が身に、第二の魂が宿りしことを知った。
そう、新たなる命の胎動が、我が内に目覚めたのだ。
(第二子妊娠しました)
この重大なる転機に際し、同志たちと導き手たる存在（スタッフ）の理解と加護を得たこと、
我は深き感謝とともに、誓いを新たにする。
(メンバーと関係者に感謝します)
そして、我が生を支える“家族”という名の聖域にも、言葉では尽くせぬ崇敬を捧げよう。
(夫もありがと)
我が活動は、いささかの揺らぎもなく続いてゆく。
ただし--この次元において、黄昏ノ章から終焉の眠りへ誘う季節まで、表層での儀式は封印する運命にある。
(10月下旬ごろから1月ごろまでライブお休みします)
我は、年を重ねようとも、女であろうと、母となろうと、己が誇りと炎を失わぬ。
使命も継承も、すべてを我が刃で切り拓き、運命を謳歌する者となろう。
(仕事も家庭もがんばります！)
--この身が尽きるその時まで、共に歩んでくれるなら、それが我が力となる。
(これからもよろしくね)
無事に育てよ赤ちゃん
世界は楽しいぞ赤ちゃん
不景気だけど赤ちゃん
うちらがついてるよ赤ちゃん
ゴキゲン帝国
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