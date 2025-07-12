【ガールズエアバンド″ゴキゲン帝国】白幡いちほが第二子の妊娠を発表！AI曲を使ったMV(マタニティビデオ)を公開！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

ガールズエアバンド"ゴキゲン帝国"の白幡いちほが格闘家の木内"SKINNY ZOMBIE"崇雅との間に第二子の妊娠を発表した。



さらに発表にあたりAI曲を使ったMV(マタニティビデオ)を公開。


中二病風に妊娠を報告する内容となっている。





【AI曲】中二病風に大切なお知らせ「我、新たなる生命を宿し者」ゴキゲン帝国

https://youtu.be/vzrNemAa2WQ






ゴキゲン帝国は7月25日(金)に高円寺HIGHでデビューライブ予定。


デビューライブは予定通り行われる。


その他現在発表されているライブも変わらず出演予定。



白幡いちほは10月下旬頃から1月ごろまでライブ出演を休止、ゴキゲン帝国は田山せかい・☆ゼブラナ☆の2名で通常通り活動を行う予定である。



ゴキゲン帝国はプレデビュー期間中にメンバーの脱退などがあったためオリジナル曲の制作は延期となり、デビューライブ動員150人達成で新曲を制作することが発表された。




ゴキゲン帝国debut LIVE


「This is GIRLS AIR BAND!!」



7月25日(金)


OPEN19:00/START19:30


会場：高円寺HIGH


VIP\10,000/Adv.\3,000/Door\3,500(各＋1D)



出演


ゴキゲン帝国


絶世のインペリアルドール


The Grateful a MogAAAz



チケット販売URL(販売中)


https://t.livepocket.jp/e/gt0725



ーーーーーーーーーー




以下本人からのコメント



我、新たなる生命を宿し者。


(白幡いちほです)



「運命の書（しょ）に刻まれし、避けがたき真実を今ここに告げよう--」


(デビュー前にすみません)



我が身に、第二の魂が宿りしことを知った。


そう、新たなる命の胎動が、我が内に目覚めたのだ。


(第二子妊娠しました)



この重大なる転機に際し、同志たちと導き手たる存在（スタッフ）の理解と加護を得たこと、


我は深き感謝とともに、誓いを新たにする。


(メンバーと関係者に感謝します)



そして、我が生を支える“家族”という名の聖域にも、言葉では尽くせぬ崇敬を捧げよう。


(夫もありがと)



我が活動は、いささかの揺らぎもなく続いてゆく。


ただし--この次元において、黄昏ノ章から終焉の眠りへ誘う季節まで、表層での儀式は封印する運命にある。


(10月下旬ごろから1月ごろまでライブお休みします)



我は、年を重ねようとも、女であろうと、母となろうと、己が誇りと炎を失わぬ。


使命も継承も、すべてを我が刃で切り拓き、運命を謳歌する者となろう。


(仕事も家庭もがんばります！)



--この身が尽きるその時まで、共に歩んでくれるなら、それが我が力となる。


(これからもよろしくね)



無事に育てよ赤ちゃん


世界は楽しいぞ赤ちゃん


不景気だけど赤ちゃん


うちらがついてるよ赤ちゃん



ゴキゲン帝国




●YouTubeチャンネル


https://youtube.com/@gokigenjapan2555?feature=shared




●TikTok


https://www.tiktok.com/@gokigenarasa_?_t=ZS-8xw5Mbc219m&_r=1(https://www.tiktok.com/@gokigenarasa_?_t=ZS-8xw5Mbc219m&_r=1)




●Instagram


https://www.instagram.com/gokigen.teikoku?igsh=MWN4YTJtemloOW12




●X


https://x.com/gokigen_teikoku?s=21




白幡いちほ




●Instagram


https://www.instagram.com/ichiho_shirahata?igsh=MWpoazd0MnQ1M2t4bg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/ichiho_shirahata?igsh=MWpoazd0MnQ1M2t4bg%3D%3D&utm_source=qr)




●X


https://x.com/1ho1118?s=21




●TikTok


https://www.tiktok.com/@1ho1118?_t=ZS-8xw5do6hRu3&_r=1(https://www.tiktok.com/@1ho1118?_t=ZS-8xw5do6hRu3&_r=1)




田山せかい




●Instagram


https://www.instagram.com/tayamasekai?igsh=c3NpbDU5aGpxMDBk




●X


https://x.com/tayama_sekai?s=21




●TikTok


https://www.tiktok.com/@sekai1218?_t=ZS-8xw69udMUMx&_r=1(https://www.tiktok.com/@sekai1218?_t=ZS-8xw69udMUMx&_r=1)




☆ゼブラナ☆




●Instagram


https://www.instagram.com/_zebrana.07_?igsh=MTkxdTQxMHphZXJp




●X


https://x.com/__zebrana07__?s=21




●TikTok


https://www.tiktok.com/@_zebrana.07_?_t=ZS-8xw6HHtklD6&_r=1(https://www.tiktok.com/@_zebrana.07_?_t=ZS-8xw6HHtklD6&_r=1)