株式会社Kyogoku【KYOGOKU PROFESSIONAL】2025年7月14日～15日に実施されますビューティーワールドジャパン名古屋に出店いたします！
今年も株式会社Kyogoku【KYOGOKU PROFESSIONAL】は「ビューティーワールドジャパン」名古屋」へ出店させていただきます。
名称：ビューティーワールド ジャパン 名古屋（第3回）
会期：2025年7月14日（月）-16日（水）
時間：10:00-17:00（最終日16:30まで）
会場：ポートメッセなごや 第1展示館
主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）
イベント期間、14日（月）15日（火）16日（水）は京極琉もブースにおりますので、是非ビューティーワールドジャパン大阪にお越しの際はKYOGOKUラグジュアリーブースまでお越しください。
KYOGOKUブースは【1C-Q037】です！
イベント限定で数量限定のプレゼントもご用意しております！
当日は人気の美容家電や、ヘアケア、スキンケア、コスメも実際にご使用いただけますので、気になっていただいている商品の香りや使用感を是非ご体感ください。
- KYOGOKUグループホームページ
KYOGOKU PROFESSIONALのその他の製品や、プレリリース情報などは、公式のHPやECサイトをご確認ください。
「KYOGOKU PROFESSIONAL」
https://kyogokupro.com/
「Kyogoku Professional / CBD」
https://kyogokupro.com/cbd
「KYOGOKU SALON」
https://kyogokusalon.com/
「京極アカデミー」
https://kyogokupro.co
m/academy/
「KYOGOKU Youtube short」
https://www.youtube.com/channel/UCGPikg9zMu8lyZgZhNk2mnA
「KYOGOKU 公式Line」
https://page.line.me/652uqkxo?openQrModal=true
「LINEギフト」
https://mall.line.me/sb/b8f05f9e
【JOB VR】
https://jobvr.co.jp/
【眉ラボ】
https://mayulabo.jp
【中国版のTiktok「抖音」】
https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAzKSc8VCnHB39cCQewLy1Q99fZBi9ZE9AUIwbWQo8Ew0aPiSCjCjCHD8-ak_aIs1d