『J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025大滝詠一「ナイアガラ・レコード」50周年記念ライブ』を独占放送！

株式会社フジテレビジョン

フジテレビTWO ドラマ・アニメ ９月４日（木）22時～24時

番組公式URL： https://otn.fujitv.co.jp/niagara50th/(https://otn.fujitv.co.jp/niagara50th/)

本日７月12日（土）、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で開催される『J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025 supported by Expedia presents 大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary「Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live」』の模様を、フジテレビTWO ドラマ・アニメで独占放送することが決定した。

同イベントは、J-POPやシティ・ポップの礎を築いた一人であり、日本の音楽界に多大な影響を与えたシンガーソングライター、作曲家、音楽プロデューサーである大滝詠一が、1970年代に設立したレコードレーベル「ナイアガラ・レコード」の50周年を祝うライブイベントで、初期から多くの大滝詠一作品に参加した井上鑑（Keyboards）をはじめ、日本を代表するトップミュージシャン今剛、高水健司、三沢またろう、山本拓夫、鶴谷智生が大滝詠一の名曲たちを奏でるというもの。

スペシャルゲストとして大滝詠一と共に“はっぴいえんど”のメンバーでもあった鈴木茂（Guitar）が登場するほか、大滝詠一のプロデュースでシュガー・ベイブのメンバーとしてデビューした大貫妙子、同じく大滝詠一のプロデュースでアルバム「Ring-a-Bell」をリリースしたこともある渡辺満里奈、大滝詠一のトリビュートアルバムで「君は天然色」をカバーして話題になった川崎鷹也などもゲスト出演。豪華アーティストたちが集結し、ナイアガラ・レコード50周年を盛り上げる。

大貫妙子川崎鷹也Night Tempo渡辺満里奈鈴木茂井上鑑■イベント概要

『J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025 supported by Expedia presents 大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary「Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live」』

開催日程：７月12日（土）

開催場所：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

イベント公式URL：https://otn.fujitv.co.jp/niagara50th/

■出演者

ゲスト：大貫妙子、川崎鷹也、Night Tempo、渡辺満里奈

スペシャルゲスト：鈴木茂

サウンドプロデュース：井上鑑

MUSICIANS：井上鑑（Keyboards）、鶴谷智生（Drums）、高水健司（Bass）、今 剛（Guitar）、三沢またろう（Percussion）、山本拓夫（Woodwind）

■番組概要

番組名：『J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025 大滝詠一「ナイアガラ・レコード」50周年記念ライブ』

放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

配信：スカパー! 番組配信（同時配信のみ）

放送日時：９月４日（木）22時～24時

放送内容：珠玉の大滝詠一ナンバーをスペシャルバンドが奏でるライブイベントを独占放送！

番組公式URL： https://otn.fujitv.co.jp/niagara50th/