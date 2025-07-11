庄子彩（フウガドールすみだレディース）が週間MVPに！第4節｜2025年7月5日～7月6日 週間ベスト5【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
＜MVP｜GK＞
＜FP＞
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7月5日（土）～7月6日（日）に実施したメットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26 第4節の5試合におけるベスト5をお知らせいたします。
■週間ベスト5（2025年7月5日～7月6日）
＜MVP｜GK＞
庄子 彩（フウガドールすみだレディース）
＜FP＞
平井 成美（立川アスレティックFCレディース）
松本 直美（バルドラール浦安ラス・ボニータス）
追野 沙羅（SWHレディース西宮）
櫻田 真衣（アルコ神戸）
※選考協力：PANNA-FUTSAL(https://www.panna-futsal.com/)（@panna5(https://x.com/panna5)）
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