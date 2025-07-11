あっとほぉーむカフェ×クリエイティブチーム「Akihabara Records」が贈る新感覚写真展『P@RADE in アキハバラ』開催！

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営するメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」と、クリエイティブチーム「Akihabara Records」による写真展『P@RADE in アキハバラ』を、AKIBAカルチャーズZONE 4F “CulZone” にて開催いたします。

あっとほぉーむカフェのメイド服を着たオリジナルキャラクターの秋葉記乃（イラスト：sashimi）がお出迎え！

本展は、2024年に開催された合同展示会「秋葉原電影区域」の一企画として好評を博したコラボレーションが、単独イベントとしてスケールアップしたものです。

参加メイド23名が夜の秋葉原の街に飛び出し、普段とは異なる「新しいカワイイ」を表現した写真作品を展示しています。

限定写真集で使用された表紙の写真は、今回会場限定でポスターにて販売しています。

展示されている写真はなんと200枚！

クリエイティブチーム「Akihabara Records」とのコラボレーションで、いつものあっとほぉーむカフェとは異なる「アートなメイド」がフロア一面に展示されています。

このほかに3パターンの秋葉記乃が存在します！

また、イラストレーターsashimiさんによる、オリジナルキャラクター「秋葉記乃」が前回に引き続き登場！

今回はあっとほぉーむカフェのメイド服を着用しており、こちらもオリジナル作品を多数展示しております。

■ 開催概要

展覧会名：『P@RADE in アキハバラ』

会期：2025年7月11日（金）～7月21日（月）11:00～20:00

会場：AKIBAカルチャーズZONE 4階 CulZone

入場料：無料

主催：Akihabara Records

協力：インフィニア株式会社

■ 出展メンバー（23名）

めらる、みぽるん、ミカミ、さわだ、しふ、かすみ、ルルハ、みしな、みらんだ、おめめ、てんし、わおん、ねぼけ、ことは、ナポリ、みずきん、すい、えまちぃ、あらら、ななせ、わたげ、しろっぷ、ぴいち

■ 制作スタッフ

フォトグラファー：jungraphy_(https://akihabara-records.com/member/junya.html)、_uyjpn(https://akihabara-records.com/member/yuuui.html)

映像制作：drone_skyfish(https://akihabara-records.com/member/skyfish.html)、yasufumi_phot(https://akihabara-records.com/member/yasufumi.html)

撮影サポート／クリエイティブディレクター：toshibo(https://akihabara-records.com/member/toshibo.html)、yasufumi_phot(https://akihabara-records.com/member/yasufumi.html)

アートディレクション・イラスト：sashimi(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fssm_a_u%2F%3Fhl%3Dja&is_from_rle)

広告制作：yasufumi_phot(https://akihabara-records.com/member/yasufumi.html)

■ 会場限定グッズ販売内容

・A3額装写真（各メイド2種）

・ポスター各種

・2L写真

・「秋葉記乃」グッズ あっとほぉーむカフェVer. and more…

※2L写真以外は数に限りがございます。

※詳細およびご注文方法は、Akihabara Records公式サイトをご参照ください。

https://akihabara-records.com/parade/

『ご主人様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

＜あっとほぉーむカフェ＞

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に７店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴20年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に600名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/

■あっとほぉーむカフェ公式X

https://twitter.com/athome_cafe

■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe

■あっとほぉーむカフェ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@at_home_cafe