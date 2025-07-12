最大60％OFF！Amazon プライムデーでコストパフォーマンス抜群のFOSSiBOT 電源をお早めにゲットしよう！！

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd

コストパフォーマンス抜群のポータブル電源やクリーンな電力技術を開発するテクノロジー企業、FOSSiBOTは、2025年7月11日（金）から7月14日（月）まで開催される「Amazonプライムデー」にて、対象製品が最大60％OFFとなる大規模セールを実施いたします。





FOSSiBOTは、防災対策から日常の節電、アウトドア活動まで、さまざまなシーンで活躍するポータブル電源を提供し、快適で持続可能な暮らしをサポートしてまいりました。

■セール対象商品（一部抜粋）

FOSSiBOT F2400 + 200W 太陽光発電 ソーラーパネル セット

【60％OFF】\249,000 → \98,900



・7年間のメーカー保証・無償回収サービス

・スマホから遠隔操作・節電にも使える

・製品全体が長寿命・15年以上長持ち

・最短1.5hでフル充電・緊急時も安心！

・2400W 高出力 & 2048Wh 大容量・防災やアウトドアにも最適！

今すくチャック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG618QMT

FOSSiBOT F2400 + 420W 太陽光発電 ソーラーパネル セット

【60％OFF】\319,000 → \124,900



・7年間のメーカー保証・無償回収サービス

・スマホから遠隔操作・節電にも使える

・細部までこだわった・妥協のない品質追求

・最先端光電転換技術 ・高い効率23.5%実現

・環境に配慮した電力で、グリーンライフを実現！

今すくチャック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DB5S2GRT

FOSSiBOT F2400 + 200W*2 太陽光発電 ソーラーパネル セット

【60％OFF】\319,000 → \126,900



・7年間のメーカー保証・無償回収サービス

・スマホから遠隔操作・節電にも使える

・製品全体が長寿命・15年以上長持ち

・最短1.5hでフル充電・緊急時も安心！

・少ないエネルギーで、大きな力を-省電力で環 境にも優しい！

今すくチャック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG61KT61FOSSiBOT F2400 ポータブル電源 大容量 長寿命15年 アプリ遠隔操作

【54％OFF】\176,000 → \81,900



・7年間のメーカー保証・無償回収サービス

・スマホから遠隔操作・節電にも使える

・製品全体が長寿命・15年以上長持ち

・最短1.5hでフル充電・緊急時も安心！

・防災対策はこれで決まり-緊急時にすぐ使える電源！

今すくチャック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4XX84S3

■セール開催日程



FOSSiBOTストア ：2025年7月11日（金）～2024年7月14日（月）

リンク：https://www.amazon.co.jp/fossibot