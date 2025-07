U-NEXT×RIZIN特別企画！選手に会える当日バックステージツアーにご招待！『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』U-NEXT配信チケット購入者限定キャンペーン実施中

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年7月27日(日)に『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』をライブ配信いたします。U-NEXT配信チケット購入者限定の抽選で、サイン入りグッズのプレゼントや選手に会える当日バックステージツアーにご招待いたします。

『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』では、4年越しの因縁対決となるクレベル・コイケ vs. 朝倉未来をはじめ、バンタム級タイトルマッチの井上直樹 vs. 福田龍彌、女子スーパーアトム級タイトルマッチの伊澤星花 vs. シン・ユジンなど、注目の対戦カードが多数ラインナップ。また、先日抽選会で対戦カードが決定した「RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 1回戦」も開催され、真夏を彩る熱戦が繰り広げられます。

さらに、U-NEXTでは「U-NEXT×RIZIN」企画として、U-NEXT配信チケット購入者限定の抽選キャンペーンを実施中です。U-NEXTで配信チケットをご購入いただいた方なら、どなたでもご応募いただけます。ぜひ奮ってご参加ください。

選手に会える!超RIZIN.4 当日バックステージツアーにご招待!

『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』大会当日、さいたまスーパーアリーナのバックステージツアーに抽選で、5組10名様をご招待いたします。会場入りする選手のお出迎えやリングチェックの様子を間近で見学できる特別なツアーです。

応募期間:7月21日(月)23:59まで

キャンペーン概要・応募フォーム:https://help.unext.jp/info/info260b

サイン入りグッズも当たる!300名以上当選のプレゼントキャンペーン

前回大会に引き続きプレゼントキャンペーンも実施いたします。「RIZIN選手ランダムアクリルキーチェーン」を300名様に、『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』出場選手サイン入りポスター」を5名様に抽選でプレゼントいたします。

応募期間:8月1日(金)23:59まで

キャンペーン概要・応募フォーム:https://help.unext.jp/info/info228b

もれなく全員に!当日の振り返り映像プレゼント

また、U-NEXT配信チケット購入者全員に出場選手による試合当日の振り返り映像もプレゼントいたします。大会より1試合ピックアップされた勝者本人が試合を解説する振り返り映像の視聴リンク・コードを、大会より4週間前後の予定でお送りします。

『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』

【配信日時】2025年7月27日(日)12:30~ライブ終了まで配信開始

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009607

【見逃し配信】配信準備完了次第~8月1日(金)23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2025年6月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。