【望楼NOGUCHI函館】夜景観光貸切タクシー付プラン販売開始

野口観光マネジメント株式会社函館山からの夜景

野口観光マネジメント株式会社 望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/執行役員支配人 長江 亨）は、夜景観光貸切タクシー付プランを販売開始いたしました。

ゆったりと函館山の夜景観光をお楽しみいただける特別な宿泊プランでございます。観光タクシーによる安心で快適な時間をご提供いたします。

宝石を散りばめたような夜景をご堪能頂いた後は、歴史的建造物などをライトアップした名所へとご案内いたします。



◆対象期間 ～2025年10月31日（金）の宿泊



◆観光行程

夜景観光タクシー80分コース（1部屋につき4名乗り1台）

ホテル出発～函館山（25分）～ハリストス正教会～元町公園～ホテル到着

※函館山～ホテル間のコースは一例でございます。

途中、停車時間により内容が変更になる場合がございます。

※予約時にご希望のお時間を必ずご記入ください。混雑によりご希望に添えない場合もございます。（日没後より受付）

※悪天候等による返金はございませんのであらかじめご了承願います。

ハリストス正教会八幡坂

※プランの詳細については下記URLよりご覧ください。

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=dd35f99a1a2a01d7394393fcbff0126a&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12224249(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=dd35f99a1a2a01d7394393fcbff0126a&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12224249)

◆公式ホームページ ベストレート◆

他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。

（同プラン比較時・適用条件有）



◆◆公式ホームページ限定特典◆◆

「望楼NOGUCHI函館」をより一層お愉しみいただくために、

公式ホームページご予約者限定の優待特典をご用意いたしました。

１.公式サイトから会員登録しご予約すると、宿泊代金の5％がポイントとして貯まります。

２.スイートルームご予約のお客様に限り、JR函館駅・函館空港まで無料送迎いたします。

３.館内利用券1,000円分（1滞在につき1枚）プレゼントいたします。