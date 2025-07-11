サンコー株式会社「第11回 猛暑対策展」出展のお知らせ

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、

2025年7月23日（水）から東京ビッグサイトで開催される『第11回 猛暑対策展』に出展いたします。

「猛暑対策展」は、猛暑対策関連ビジネスの活性化を目的とした専門展示会です。

弊社ブースでは「冷蔵服4(https://www.thanko.jp/view/item/000000004605?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004605)」や「水冷スーツ(https://www.thanko.jp/view/item/000000004414?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004414)」など屋外作業の暑さ対策に有効な製品や、スペパ(スペースパフォーマンス)の良さで注目されている乗る扇風機「のれせん2(https://www.thanko.jp/view/item/000000004120?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004120)」、熱帯夜の寝苦しさ対策に人気の「ひんやり水流快眠マット3(https://www.thanko.jp/view/item/000000004619?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004619)」などの一般消費者向けにも便利な製品を展示します。

昨年の出展時の様子

＜展示会情報＞

展示会名：第11回猛暑対策展

会場 ：東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール

期間 ：2025年7月23日（水）～ 25日（金）

小間番号：7-M21

▼展示会の詳細はこちらをご覧下さい。

https://hs-osh.jma.or.jp/tokyo/exhibition/

＜出展商品＞

冷蔵服4／水冷ベスト／全身水冷スーツ／背負える日傘／ハーネス対応ペルチェベスト／ネッククーラーPro R4／ネッククーラーポケット／乗る扇風機／水流快眠マット／扇風機内蔵日傘／セナクールPlusなど

圧倒的に冷える「冷蔵服4」冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」お風呂あがり全身爽快乗れる扇風機「のれせん2」ひんやり水流快眠マット3

■会社概要

会社名 サンコー株式会社

資本金 3800万円

設立 2003年6月26日

所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務

URL：https://www.thanko.co.jp/

直営オンラインショップ：https://www.thanko.jp/