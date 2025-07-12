大阪初上陸！話題の「マイドールワッペン」待望のポップアップ開催決定
推し活の聖地・新大久保や原宿に店舗を構える、カスタムワッペン専門店「My fave（マイフェイブ）」より登場した新サービス『My doll wappen（マイドールワッペン）』。
発売からわずか1ヶ月で累計販売数5,000個を突破し、SNSを中心に「作ってみた」投稿が急増。Z世代・MZ世代を中心に、“自分の推しを持ち歩ける”アイテムとして注目を集めています。
このたび、出店を望んでくださるお声を沢山いただき、関西初ポップアップを、2025年7月12日（土）より大阪・道頓堀にて開催する運びとなりました。
マイドールワッペンの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000100460.html)よりご覧いただけます。
【注目ポイント１.】ここでしか手に入らない《大阪限定デザイン》登場！
今回の大阪ポップアップでは、関西カルチャーをイメージした限定デザインのワッペンが初登場！
推し活に欠かせない“レアアイテム”になること間違いなし。ファン同士での交換や、ギフトにもおすすめです。
※限定デザインのワッペンの販売は7月18日以降を予定しております。最新情報はInstagramをご確認ください。
【注目ポイント２.】オープン記念キャンペーン実施！
期間中、2,500円以上(税込)のお買い上げで10%OFFとなるスペシャルキャンペーンも開催。
推しカラーで複数作りたい方や、お友達とシェア購入したい方にぴったりのチャンスです。
【利用方法】
Instagram（ @myfavecafe(https://www.instagram.com/myfavecafe/) ）をフォロー＆対象投稿にコメントすると、その場で使えるクーポンをプレゼント！
【利用条件】
・2,500円以上(税込)のお買い上げでお会計より10%OFF ※一部対象外商品あり
・大阪POPUP店舗でのみ利用可能
【利用期限】
・2025年8月末まで
ポップアップ情報
開催期間：2025年7月12日～9月30日 予定
営業時間：11:00～19:00（最終入店18:30）
住所 ：〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1-4-23
道頓堀ベニスビル 2F
来店方法：
・ご予約不要 ※混雑時は入場制限の可能性あり
アクセス：
・近鉄日本橋駅 minamiOSプラザ口より徒歩約2分
・日本橋駅（大阪府）2番出口より徒歩約4分
・なんば駅（地下鉄）14番出口より徒歩約4分
出店オファー・コラボ依頼を受付中
現在、「マイドールワッペン」では、今後の全国展開を視野に、ポップアップストア・常設販売先のご提案を幅広く募集しております。
商業施設、カルチャーイベント、アニメ・アイドル関連フェス、セレクトショップなど、シーンを問わず連携可能です。ブランドの世界観に共感いただける企業・団体様からのご連絡をお待ちしております。
店舗情報- My fave（マイフェイブ）新大久保店URL ： https://myfave-wappen.jp/Instagram：https://www.instagram.com/myfave.jp/住所 ：東京都新宿区新大久保1-7-18 レインボービル1F営業時間：10:00-19:00 (最終入店18:30) 定休日 ：固定定休日なしアクセス：新大久保駅より徒歩7分 東新宿駅B3出口より徒歩4分事前予約：不要（混雑時整理券あり）
- My fave Cafe（マイフェイブ カフェ) 新大久保店Instagram： https://www.instagram.com/myfavecafe/住所 ：〒169-0072 東京都新宿区大久保2-18-10 新宿スカイプラザ 208営業時間：10:00-19:00 (最終入店18:00)定休日 ：固定定休日なしアクセス：JR新大久保駅より徒歩7分事前予約：不要（混雑時整理券あり）
- My fave（マイフェイブ）原宿竹下通り店
Instagram： https://www.instagram.com/myfave.harajuku/
住所 ： 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前１丁目７－５
営業時間 ： 営業時間 11:00~19:00 (最終入店18:30)
定休日 ： 固定定休日なし
アクセス ： 明治神宮前駅5口より徒歩5分
事前予約 ： 不要（混雑時入場制限あり）
運営会社
株式会社クレアワークス
代表取締役：国松 久益
所在地：東京都墨田区向島4-18-9
WEB：https://creaworks.jp/