10CM、ポール・キム、ロイ・キム 韓国を代表するシンガーソングライターが11月30日 ソニックシティ 大ホールにて豪華集結

韓国音楽シーンをけん引するシンガーソングライターたちが一堂に会する、まさに“奇跡の一日”が実現する。

独自の感性と圧倒的なライブパフォーマンスで支持を集める10CM、世代を超えて心に寄り添う歌声を届けるポール・キム、そして唯一無二の叙情的な音楽世界で愛され続けるロイ・キムが豪華共演。

『Garden Music Concert vol.1 ∼ Three Blooms, One Moment ∼』は、“一期一会”という想いのもとに誕生した、一日限りのスペシャルコンサート。

それぞれが確固たる音楽性と表現力を持つ3組のアーティスト。

今回のステージでは、全編バンドセッションによるソロステージで構成され、その深く繊細な音楽が、より豊かに広がります。

観客一人ひとりの感情を、静かに、そして確かに震わせる歌が、この日、この場所で響き合う--。

この日、この時間、この場所でしか咲かないハーモニーを、どうかお聴き逃しなく。

なお、一般チケットは、2025.7.19(土) 12:00よりmahocastにて先着販売予定だ。

■ 公演概要 ■

Garden Music Concert vol.1

∼ Three Blooms, One Moment ∼

【会場及び日程】

SONIC CITY Main Hall

※公演会場へのお問い合わせはお控えください。

2025.11.30 (日)

[DAY LIVE] 開場 14:30 / 開演 15:30 (予定)

[NIGHT LIVE] 開場 18:00 / 開演 19:00 (予定)

【 チケット 料金 】

■ 一般チケット : \12,000 (税込)

〈 アップグレード (抽選) 〉

■ SS席 : \19,000 (税込) ※一般チケット+アップグレード \7,000 (税込)

■ S席 : \16,000 (税込) ※一般チケット+アップグレード \4,000 (税込)

【 アップグレード 特典内容 】

〈 SS 席 〉

1. S席よりも前方席

2. カーテンコール参加 (撮影可能)

3. 全アーティスト直筆サイン入りポスター (抽選:各公演 20人)

〈 S席 〉

1. 一般チケットよりも前方席

2. カーテンコール参加 (撮影可能)

【 チケット販売・申込日程 】

〈 一般チケット (先着) 販売期間 〉

クレジットカード

2025.7.19(土) 12:00 ~ 2025.11.29(土) 23:59

コンビニ

2025.7.19(土) 12:00 ~ 2025.11.28(金) 23:59

〈 アップグレード (抽選) 〉

応募期間

2025.8.2(土) 12:00 ~ 2025.8.16(土) 23:59

当選者発表・決済期間

2025.8.18(月) 18:00 ~ 2025.8.20(水) 23:59

公演詳細はこちら :https://www.mahocast.com/ce/c/60

【 公演 / チケットに関するお問い合わせ 】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

(受付時間:平日 10:00 ~ 18:00)

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。

主催:Harmonia Lab

GARDEN GROUP

【アーティスト紹介】

■10CM (シプセンチ)

ひとつのジャンルとなった名前、10CM。

最も直感的な感情が深く染み込み、音楽になる。

10CMはアコースティック音楽を基盤に、インディー感性を最も繊細に描き出すアーティストだ。

真心をありのまま音楽に残す。

柔らかさ単なるシンガーソングライターを超え、一つの情緒であり、ジャンルとして記憶されている。

最も直感的な感情を本能的に引き上げ、その瞬間のと芯の強さが共存する声で、10CMは心の深いところに語りかける。

2010年のデビュー以来、彼は淡白なメロディーと率直な言葉、

そして絶えず進化するサウンドで、韓国のアコースティックポップの歴史を塗り替えてきた。

フォークの静けさとインディーの自由さを行き来しながら、

ごく個人的な物語がいつの間にか誰かの場面へと染み込んでいく。

囁くように、あるいはぽつりとこぼすように--その中にはいつも真心がある。

10CMの音楽は日常の感情から出発し、

絶えず変化しながら自分だけの言葉を紡いでいく。

アコースティックという本質を失わずに、新たな質感と視点を探ることをためらわない。

彼が生み出す歌はいつも、「今、最も10CMらしい歌」として届く。

10CMはKドラマOSTの象徴的な声としての地位も確立。

* 『ソンジェを背負って走れ』OST “Spring Snow”(9,000万ストリーミング)

* 『涙の女王』OST “Tell Me It’s Not a Dream”(4,300万ストリーミング)

* 『愛の不時着』OST “But It’s Destiny”(5,200万ストリーミング)

彼が残した楽曲は、ドラマよりも長く愛され続けている。

2024年のアジアツアー『10CM Closer to You』は、

シンガポール、クアラルンプール、バンコク、東京、マニラ、台北、マカオ、香港など

9都市・全10公演を全席完売させ、彼の音楽が国境を越えていることを証明した。

誰よりも静かに、しかししっかりと。

10CMは今日も「感情の言語」を作り続けている。

10CM IG : https://www.instagram.com/10cm_official_kr/

10CM (個人) IG : https://www.instagram.com/hi990103/

YT : https://www.youtube.com/@10CMofficial_channel

TT : https://www.tiktok.com/@10cm.official.channel

■Paul Kim (ポール・キム)

シンガーソングライター ポール・キム。

2014年、シングル「Coffee With Me」でデビューしたポール・キムは、恋愛にまつわるさまざまな感情から、深い内省、繊細な癒しまで、世代を超えて共感を呼ぶ音楽を届け、次世代シンガーソングライター・シーンの“ブルーチップ”として急浮上。

チャート逆走(ロングラン)の記録を打ち立てた「Rain」を皮切りに、「Me After You」「Traffic Light」など、リリースするたびにチャートを席巻し、新たな音源強者としての地位を確立。

以後、数々のフェスティバル出演はもちろん、単独コンサートでも常に前売り記録を更新。2021年には〈傷だらけ〉で18公演、2022年には〈Star〉で11公演におよぶ全国ツアーを全会場完売させるという驚異的な成果を残す。

そして2023年には〈The Night Remains〉コンサートでオリンピックハンドボール競技場に進出。2025年にはデビュー10周年記念アルバム『Sincerely yours』をリリースし、アジアツアー形式の単独コンサートを開催。

同年、韓国最大の音楽ストリーミングプラットフォーム「Melon」では、過去20年間で213万人の利用者が3,928,000件以上のプレイリストにポール・キムの楽曲を追加したことから、「プレイリストに最も収録された歌手」として選出。名実ともに唯一無二の男性ボーカリストとしての地位を確固たるものにする。

「歌うポール・キム」という紹介が象徴的なキャッチコピーになるまで、ジャンルを問わず多彩な感性の音楽を見せてきたポール・キムは、2025年もなお、その名声を更新し続けている。



X(KR) : https://x.com/paulkim_twt

X(JP) : https://x.com/paulkim_jptwt

ポール・キム IG : https://www.instagram.com/paulkim.official/

ポール・キム (個人) IG : https://www.instagram.com/paulkim.official/

YT : http://www.youtube.com/@paulkimofficial

TT : https://www.tiktok.com/@paulkim.official

■Roy Kim (ロイ・キム)

慰めを届ける感性派ミュージシャン、ロイ・キム。

ロイ・キムは、2013年にデビュー曲「BOM BOM BOM」を発表し、正式に音楽界へと足を踏み入れた。20歳とは思えないほど深いアナログ感性を織り交ぜたカントリージャンルの「BOM BOM BOM」は、多くの人々に強い印象を残し、今でも春の季節になると自然と思い浮かぶ代表曲として広く愛されている。

その後も、「HOME」、「The Great Dipper」、「Only Then」、「The Hardest Part」、「When Spring Comes」、「If You Ask Me What Love Is」など、多くのバラードヒット曲を発表し、誰もが共感できる物語を彼ならではの色で表現しながら、多くの人々に深い慰めと感動を届けてきた。

さらに、2022年の単独コンサート「그리고(そして)」、2023年「Roy Note」、2024年「Roy actually」まで、近年のすべての公演を全席完売させ、圧倒的なチケットパワーを証明。安定したボーカルとジャンルを超えたステージパフォーマンスで、“ライブ型アーティスト”としての地位をより一層確固たるものにし、毎年観客から熱い支持を得ている。

デビュー13周年を迎えたロイ・キムは、年を重ねるごとに音楽的な深みと実力を証明し、彼ならではの確かな音楽世界を着実に広げ続けている。

X : https://x.com/official_roykim

IG : https://www.instagram.com/roykimmusic/

YT : https://www.youtube.com/officialroykim

TT : https://www.tiktok.com/@roykimofficial

