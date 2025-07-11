『Adobe Marketo Engageの支援事例集』を無料公開しました

株式会社パワー・インタラクティブ

デジタルマーケティングのコンサルティングを行う株式会社パワー・インタラクティブ（大阪市中央区、代表取締役：岡本充智、https://www.powerweb.co.jp/）は、『Adobe Marketo Engage支援事例集』を2025年7月8日に公開しました。

◆資料概要

Adobe Marketo Engage（以下、Marketo）を導入したものの十分に活用し切れていない企業を対象に、戦略立案から施策設計、運用代行など、当社が支援した5つの事例を収録しています。業種・組織体制の異なる企業が、リード獲得、スコアリング、パーソナライズドキャンペーンなど、Marketoの機能を活用して成果を創出したポイントと学びを抽出しています。

Marketoを活かし、利益を生む仕組みへ転換するヒントが得られます。

◆Adobe Marketo Engage支援事例集の特長

・多業種・大規模企業を含む5つの事例で、業界別の成功パターンを比較

・部門連携とデータ統合で見える化を実現する成功ポイントを整理

◆ダウンロードページ

https://www.powerweb.co.jp/knowledge/downloadlist/marketo-casestudy_s-mar/(https://www.powerweb.co.jp/knowledge/downloadlist/marketo-casestudy_s-mar/?utm_source=pr250710&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

■株式会社パワー・インタラクティブについて

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperationalExcellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。特に、MA（マーケティングオートメーション）支援ではMarketo、SalesforceAccountEngagement、Hubspot、Brazeを中心に、これまでのべ300社を超える実績を有し、「マーケティングデータ基盤整備」「マーケティングオペレーション支援」「マーケティングアナリティクス支援」の3つの領域で事業を展開しています。

株式会社パワー・インタラクティブ(https://www.powerweb.co.jp/?utm_source=pr250711&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：佐野

E-Mail：webmaster@powerweb.co.jp

URL：http://www.powerweb.co.jp/

【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――

会社名 株式会社パワー・インタラクティブ

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