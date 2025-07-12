「BTS・JINスポーツ報知特別1面新聞」7月12、13日に販売
株式会社報知新聞社
【発売場所】
・京セラドーム大阪内BsSHOP
・ローソン大阪ドームシティ店
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は７月12、13日に開催される
「＃RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN」大阪公演の会場となる京セラドーム大阪周辺でBTS・JINのスポーツ報知特別1面新聞を販売します。特別１面以外の紙面は12、13日付大阪版になります。
【発売場所】
・京セラドーム大阪内BsSHOP
・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店
・ローソン大阪ドームシティ店
・ファミリーマート大正駅北店
・ファミリーマート大正駅前店
■スポーツ報知のお買い求めは
1部売り 180円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
https://www.hochi.co.jp/koudoku/
■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。
https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/
■スポーツ報知ニュースサイト
https://hochi.news/