「BTS・JINスポーツ報知特別1面新聞」7月12、13日に販売

写真拡大 (全2枚)

株式会社報知新聞社


　スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は７月12、13日に開催される


「＃RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN」大阪公演の会場となる京セラドーム大阪周辺でBTS・JINのスポーツ報知特別1面新聞を販売します。特別１面以外の紙面は12、13日付大阪版になります。


【発売場所】


・京セラドーム大阪内BsSHOP
・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店


・ローソン大阪ドームシティ店
・ファミリーマート大正駅北店
・ファミリーマート大正駅前店



■スポーツ報知のお買い求めは


　1部売り　180円（税込）


　全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売


　月ぎめ　3,700円


　全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み


　https://www.hochi.co.jp/koudoku/


■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。


　https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/



■スポーツ報知ニュースサイト　


https://hochi.news/