【大阪・関西万博】オランダパビリオンにてMUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVALプレイベントを7月10日（木）に開催しました。

株式会社MUSIC CIRCUSは、2025年8月30日(土)に大阪・関西万博最大の会場となる「EXPOアリーナ Matsuri」にて開催される音楽フェスティバル「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL」に先駆け、プレイベントを2025年7月10日(木)、大阪・関西万博会場内『オランダパビリオン』内イベントスペースにて開催しました。

共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと『コモングラウンド』を参加テーマとするオランダのパビリオン内にて、在大阪オランダ総領事、関係者による挨拶に加え、ゲストDJによるLIVEやパビリオンツアーが実施されました。

公式サイト:https://commongroundfes.com

Instagram:https://www.instagram.com/commongroundfes

まずは今回の企画総合プロデュースをした吉山勇樹氏が登壇。

オランダと日本の文化が融合したこのイベントの経緯や開催概要、そして音楽とアートを通じて国際交流を深めることを目指していることを強調しました。

続いて在大阪オランダ総領事マーク・カウパース氏が挨拶をすると、これからの幕開けにふさわしい穏やかなムードが広がりました。

主催を務める株式会社MUSIC CIRCUSからは、道頓堀商店会総会副会長も務める河原侑児氏が乾杯の発声と共に、万博の成功とイベントの始まりを祝う挨拶をしました。

その後、PASCAL MARIE.D、YUUKI YOSHIYAMAによるDJタイムがスタートし、会場は一気に盛り上がりを見せました。

オランダパビリオンを象徴するオブジェの前で記念撮影が行われ、招待者達はパビリオンツアーを楽しみました。

ツアーの締めくくりとして、吉山氏が挨拶を行いました。

吉山氏は、本万博におけるオランダパビリオンのテーマ「コモングラウンド」(共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと)に相応しく、世界屈指のダンスミュージック大国であるオランダと日本、そして会場に訪れた世界中の参加者が共に多様性を受け入れ、未来を築くことの重要性を強調しました。

さらに、8月30日に大阪・EXPOアリーナで開催される「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL」において、オランダと日本、そして世界が一つになり、音楽を通じて共鳴し合う素晴らしい瞬間が訪れることを期待し、イベントの成功を心から願い、参加者に向けて熱いメッセージを送りました。

イベント詳細は公式サイトやSNS等で随時お伝えします。

■プレイベント概要(終了しました)

名称:Road to MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND FESTIVAL

日程:2025年7月10日(木)

時間:19:00~21:00

会場:大阪・関西万博会場内 オランダパビリオン

所在地:〒554-0043 大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目

内容:在大阪オランダ総領事挨拶、関係者挨拶、DJタイム、記念撮影、パビリオンツアー

■MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL

2025年、大阪・夢洲で開催されている大阪・関西万博(EXPO 2025)。その会場内、EXPO ARENA「Matsuri」にて開催される音楽フェス『MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL』の出演アーティスト4組を先日、発表した。

MESTOMEROWYUUKI YOSHIYAMAYAMATOMAYA

本フェスでは、世界屈指のダンスミュージック大国・オランダから世界的な注目を集めるDJ/プロデューサーMESTOを筆頭に、MEROW、YUUKI YOSHIYAMA、YAMATOMAYAの実力派アーティストたちが出演。

オランダ王国はダンスミュージック分野における産業やフェスティバル文化の発信地として、グローバルなカルチャーを牽引してきました。本万博でのオランダパビリオンのテーマである

『コモングラウンド』(共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと)に基づき、世界屈指のダンスミュージック大国・オランダと日本、そして開催地である大阪との共鳴、文化の融合を目指し、会場に訪れた世界中の参加者と共に多様性を受け入れ、共に未来を築くというコンセプトを体現します。万博というグローバルな舞台で、世界中の観客とともに創り上げる、ダンスミュージックによる新たな「共鳴」をぜひ体感ください。

■アーティスト紹介

Mesto(メスト)

オランダ出身のDJ/プロデューサー。1999年9月30日生まれ。

6歳でバイオリン、11歳でドラムを始め、14歳のときにDJ機材に触れたことをきっかけに音楽制作を開始。2015年にMartin Garrix、Justin Myloと共に制作したシングル「Bouncybob」のリリースにより世界中のEDMファンに知らしめるきっかけとなり、Spotifyでは2,500万回以上の再生回数を記録。2016年にはGarrixとの再コラボレーションで「WIEE」を発表し、GarrixのEP『Seven』にも収録された。

Tomorrowland、Ultra Music Festival、Amsterdam Dance Event(ADE)など、世界有数の音楽フェスティバルに出演。2024年には中国・上海のStorm Festivalにも出演し、DJ SnakeやHardwellといった大物アーティストと共演。 2024年から2025年にかけて、ZEDDの「TELOS TOUR」にサポートDJとして参加。アメリカのサンフランシスコやダラス、ヒューストンなどでの公演に加え、2025年2月には日本公演も行われ、2月24日に神奈川・Kアリーナ横浜、2月26日に兵庫・神戸ワールド記念ホールで数万人の観客を魅了した。

Merow (メロウ)

オランダ出身の女性DJ/プロデューサー、Merowは、11歳からDJのトレーニングを始め、14歳で音楽制作を開始した若き才能である。音楽専門学校「Herman Brood Academy」で本格的に学び、Martin Garrixのレーベル「STMPD RCRDS」などから楽曲をリリースし、ベースハウスやテックハウスを基調としたエネルギッシュで洗練されたサウンドで注目を集める。代表曲には「Kick It To The Drum」「Payback(feat. Digitzz)」「Non-Stop」などがあり、Tomorrowland、Sziget Festival、Parookavilleといった世界的な音楽フェスティバルにも出演。2023年にはAmsterdam Dance Eventでのインタビューを通じて、女性アーティストとしての姿勢や音楽とファッションの関係性について語り、高く評価された。SNSを通じてグローバルなファンベースとつながりながら、急速に国際的なキャリアを築いている、今最も注目すべきオランダ発の次世代女性DJの一人である。2025年のTomorrolandではメインステージ出演発表され、さらに活躍が加速する彼女の今後に注目したい。

YUUKI YOSHIYAMA

1996年からDJキャリアをスタートし、Eric Prydz、FISHER、KSHMR、Bob Sinclar、Tiesto、MEDUZAといったトップDJらとの共演やEDC Las Vegasをはじめ世界のトップフェスティバルやクラブギグにてこれまでも15か国以上で出演。また、EDC Japanの日本招致の総指揮、GMO SONICのExecutive Producer、

W OsakaのMusic&Entertainment Director、Celavi Tokyo Business Development Directorなど、国内における数々なプロジェクトのプロデューサーとしても活躍。世界No1のセールスを誇るダンスミュージックレーベルToolroom RecordsからのリリースもトップDJらからのサポートを受け、続々チャートインを果たす。2025年7月には世界最大フェスと言われるTomorowland(ベルギー)での出演も決定。来年2026年には活動30周年を迎える。

YAMATOMAYA

クラシックとハウスを融合させた独自のサウンドで注目を集めるYAMATOMAYA。バイオリンやチェロなどのストリングスを活かした楽曲は、彼女ならではのProgressive Houseを生み出している。デビュー曲「ALIVE」はiTunesダンスチャート1位を獲得し、以降も数々のヒットを連発。ULTRA EUROPE、EDC China、Creamfieldsなど世界の主要フェスに出演し、日本人/アジア女性DJとしても脚光を浴びている。自身のレーベル〈amo recordings〉も始動し、その活動の幅を広げている。

■MESTO and MEROW JAPAN TOUR 2025

さらに来日する2組によるジャパンツアーも開催!

MESTO and MEROWジャパンツアー

8月29日(金)東京・CROSS ROPPONGI

8月30日(土)大阪・EXPO ARENA「Matsuri」

8月30日(土)大阪・PICCADILLY PREMIUM

8月31日(日)京都・KITSUNE KYOTO

■「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND FESTIVAL」開催概要

名称:MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND FESTIVAL

日程:2025年8月30日(土) ※荒天時中止

時間:17:30~20:30

会場:大阪・関西万博会場内 EXPOアリーナ「Matsuri」

所在地:〒554-0043 大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目

入場料:無料 (※大阪・関西万博への入場には別途チケット購入が必要となります)

出演:MESTO / MEROW / YUUKI YOSHIYAMA / YAMATOMAYA

主催:在大阪オランダ王国総領事館・株式会社MUSIC CIRCUS(NEXYZ.Group)

後援:駐日オランダ王国大使館

公式サイト:https://commongroundfes.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/commongroundfes

MUSIC CIRCUS(ミュージックサーカス)プロジェクトは、10年間で総動員数62万6,500人を誇り、これまで国内外から100組1,000人以上のアーティストが参加しています。この度、株式会社MUSIC CIRCUSが東証上場のNEXYZ.Group(ネクシーズグループ)にジョインしたことにより、地域を巻き込み全国を巡る、新たな地域活性プロジェクトとして始動しています。その企画、制作、運営は株式会社TryHard Japan(トライハードジャパン)がワンストップで担っています。これまでの地方創生や文化復興は、建築物や商店街の再開発など「モノ」を創ることが中心でした。しかし、全国どこにでも、コンテンツまるごと誘致できる「MUSIC CIRCUS」では、国内外から地域に人を呼び込み、リピーターを創り出すことが可能です。音楽×花火×食×ファッション×自然を通じて交流を深め、「コト」から「効果」へと波及して人々の笑顔と喜びを共有し、地域経済の循環と発展に大きく寄与してまいります。

