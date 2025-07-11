内定辞退される企業のNG行動　～承諾率を上げるポイントを解説～

写真拡大 (全2枚)

株式会社キャリアデザインセンター


転職サイト「type」では、7月29日（火）に「内定辞退される企業のNG行動　～承諾率を上げるポイントを解説～」を開催いたします。



■セミナー詳細ページ：


https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/250729/



■タイトル：


内定辞退される企業のNG行動　～承諾率を上げるポイントを解説～



■本セミナーは、このような企業にオススメです


・内定辞退されている理由がわからない


・内定を出した際に他社に競り負けてしまう


・給与が低く辞退されてしまう


などの内定辞退に課題を感じている企業様



■コンテンツ内容：
・面接で転職者はどんな情報が欲しいのか


・内定辞退される企業のNG行動


・他社と差をつける面接のポイント



■開催日程：


2025年7月29日（火）14:00～14:30



■セミナーエントリーページ：


https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/250729/



【公開中の見逃し配信動画一覧】



https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0057/
男性人事の方も安心！女性転職者の心理をおさえた面接ノウハウセミナー

https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0057/


【コンテンツ例】


・現在の中途採用市況について
・人気求人の傾向
・転職者が求人で気にするポイント
・転職者が面接で見ているポイント
・書類合格から面接調整まで企業様が注意するポイントの解説
・女性転職者の心理について
・6つのタイプ別面接ノウハウ





------------------------------------------------------------------


【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】


https://info.type.jp/webinar-guide/



【セミナーに関するお問い合わせ先】


type／女の転職typeマーケティングチーム


https://info.type.jp/webinar-guide/


03-3560-1622　※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください




■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要


-------------------------------------------------------------------
コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/


本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル


資本金■5億5866 万円


設 立■1993年7月8日


従業員数■835名（2024年9月30日現在）


代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實


事業内容■


キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営


転職フェアの開催


人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）


質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス


パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業


IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）


Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。



■【求人掲載に関するお問い合わせ先】


・フォームでのお問い合わせ


「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/


「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/



・お電話でのお問い合わせ


TEL：03-3560-1622


『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛



・「type」への求人掲載


URL：https://info.type.jp/engineer-recruitment/


・「女の転職type」への求人掲載


URL：https://woman-type.jp/keisai/



■ 【法人企業様向け公式Facebook 】


・「type」URL：https://www.facebook.com/typejpcl/


・「女の転職type」URL：https://www.facebook.com/wtypejpcl/



■【 法人企業様向け公式X（旧Twitter） 】


・「type」URL：https://twitter.com/typejp_cl


・「女の転職type」URL：https://twitter.com/wtypejp_cl