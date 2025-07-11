平野紗季子のポッドキャスト『味な副音声』モスバーガーとの公式コラボアイテム、全15種を発売！　福岡PARCOにてポップアップの巡回開催も決定！

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)が展開するポッドキャストで、エッセイスト・フードディレクターの平野紗季子がお届けするおいしい番組『味な副音声 ~ voice of food ~』。この度、番組5周年を記念した番組本の販売と渋谷PARCOでのポップアップ開催を記念したスペシャルコラボレーションとして展開している、株式会社モスフードサービスが展開する「モスバーガー」とのコラボグッズのフルラインナップを発表いたします。

さらに、待望のオンライン販売を、番組公式ショップ「味マート BASE支店」（以下、味マート）にてスタート。また、好評につき、福岡PARCOにてミニポップアップの巡回開催が決定しました。

【全15商品のフルラインナップが登場】

平野紗季子がかねてより大ファンであり、過去には番組で特集も実施したモスバーガー。今回、味マートでのコラボグッズ販売では、渋谷PARCOで会場限定先行発売した「モスバーガーは最高Tシャツ」（各6,900円・税込）と「モスバーガーは最高スウェット」（各12,500円・税込）の新カラー展開を含む、全15商品のフルラインナップが揃います。

上から「モスボールペン お腹すいた／おいしい」「いただきモス／特注FOR YOU缶バッジセット」「アクリルキーホルダー オニポテ／モスチキン／ドリンクS」「心＋科学＝モストート」「いただきモス／特注FOR YOU缶バッジセット」「アクリルキーホルダー オニポテ／モスチキン／ドリンクS」

新たに登場するのは、アーティスト・木梨銀士氏が描き下ろしたデザインを採用した「ライスバーガーは文化遺産 Tシャツ」（7,200円・税込）と「Mountain, Ocean & Sunバンダナハンカチ」（3,300円・税込）」、そしてグラフィックデザイナー・geeekman氏による「心＋科学＝モストート」（3,800円・税込）。

さらに、平野やモスファンから愛され続ける「オニポテ」「モスチキン」などをモチーフにしたアクリルキーホルダーや、カスタマイズをした場合に貼られる“特注シール”をあしらった「いただきモス/特注FOR YOU缶バッジセット」（980円・税込）、そのほかボールペンや靴下など、日常使いにぴったりなアイテムも豊富に取り揃えました。全グッズのアートディレクションはMAEDA DESIGN LLC.が手がけます。

受注期間は2025年7月14日（月）正午から8月3日（日）23:59まで。味マートにて受付し、商品の発送は8月中旬以降、順次行う予定です。

モスバーガーと『味な副音声 ~ voice of food ~』の世界観が詰まった特別なアイテムを、ぜひこの機会にお楽しみください。

▼番組公式ショップ「味マート BASE支店」

https://shop.ajimart.net/(https://shop.ajimart.net/)

モスバーガーは最高Tシャツモスバーガーは最高Tシャツモスバーガーは最高スウェットライスバーガーは文化遺産 Tシャツライスバーガーは文化遺産 Tシャツ心＋科学＝モストートモスに行く日に履くソックスモスに行く日に履くソックスMountain, Ocean & Sun バンダナハンカチ

■「モスバーガーは最高Tシャツ」 サイズ展開：S/M/L/XL、色展開：緑、赤（新色）各6,900円（税込）

■「モスバーガーは最高スウェット」 サイズ展開：S/M/L/XL 色展開：ネイビー、グレー（新色）各12,500円（税込）

■「ライスバーガーは文化遺産 Tシャツ」 サイズ展開：S/M/L/XL 各7,200円（税込）

■「Mountain, Ocean & Sun バンダナハンカチ」 3,300円（税込）

■「心＋科学＝モストート」 3,800円（税込）

■「いただきモス／特注FOR YOU缶バッジセット」 980円（税込）

■「アクリルキーホルダー オニポテ／モスチキン／ドリンクS」 各1,980円（税込）

■「モスに行く日に履くソックス」 色展開：緑/白 各2,800円（税込）

■「モスボールペン お腹すいた／おいしい」 色展開：緑/白 各980円（税込）

◆味マート×モスバーガーコラボグッズ販売概要

販売サイト：味マートBASE支店

販売URL：https://shop.ajimart.net/

販売期間：7月14日（月）正午～8月3日（日）23:59

販売方法：受注販売

発送予定：8月中旬以降順次発送予定

【福岡PARCOにてミニポップアップの巡回開催が決定！】

さらに、7月18日（金）～8月3日（日）には、福岡PARCOにて、渋谷PARCOで開催した『味な副音声 ~VOICE OF FOOD~5周年＆本が出る記念 SPECIAL POPUP「おいしくってありがとう」』ミニポップアップの巡回開催が決定！

会場では、渋谷PARCOで先行販売したモスバーガーコラボレーション商品の「モスバーガーは最高Tシャツ」と「モスバーガーは最高スウェット」を、その場でお買い求めいただけます。

さらに、会期中には公開収録などのイベントも予定しております。番組とモスバーガーの魅力をさらに深く味わえるこの特別な機会に、ぜひ足をお運びください。

『味な副音声 ~voice of food~５周年＆本が出る記念 MINI POPUP「おいしくってありがとう」』開催概要

●会期：2025年7月18日（金）～8月3日（日）

●会場：福岡PARCO 本館5F・PARCO FACTORY（福岡県福岡市中央区天神2-11-1）

●営業時間：10:00～20:30

※8月3日（日）は18:00閉場

※入場は閉場の30分前まで

●入場料：無料 ※本イベントに入場特典はつきません。

●イベント詳細：https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1749

●主催・企画制作：PARCO／J-WAVE

●協賛：ネットショップ作成サービス「BASE」

●協力：株式会社モスフードサービス

※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます。

◆平野紗季子

平野紗季子

▼プロフィール

平野紗季子｜エッセイスト/フードディレクター

小学生から食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となり文筆活動をスタート。雑誌・文芸誌等で多数連載を持つほか、podcast/ラジオ番組「味な副音声 ~ voice of food ~」(J-WAVE)のパーソナリティや、菓子ブランド「ノーレーズンサンドイッチ」の代表を務めるなど、食を中心とした活動は多岐にわたる。2025年3月には「ノーレーズンサンドイッチ」第1号店が東京駅にオープン。

instagram: @sakikohirano

■「味な副音声 ~ voice of food ~」番組概要

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：味な副音声 ~ voice of food ~

Podcast配信日：毎週月曜日に新着エピソードを配信

地上波放送日時：毎週月曜日 15:40～15:50（PEOPLE'S ROASTERY内）

ナビゲーター：平野紗季子

番組HP：https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/voice-of-food/

番組Instagram：https://www.instagram.com/ajinafukuonsei/

番組X（旧Twitter）：https://twitter.com/ajinafukuonsei

番組ハッシュタグ：#味な副音声

制作：J-WAVE