¡ã¿·¶ÈÂÖ¡äNYÈ¯¾Í¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤¬¶å½£¤ÎË­¤«¤Ê¿©ºà¤Ë¤è¤ëÅ´ÈÄ¾Æ¤ò¡¢7·î18Æü(¶â)Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç³«¶È¡£

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¡ü THE CITY BAKERY ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿
±Ä¶È»þ´Ö 8:00～22:00
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¡¦ÅÅÏÃ¡¡092-402-8222
¡¦Instagram¡¡citybakery_tenjin(https://www.instagram.com/citybakery_tenjin/)
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