ベツコミ創刊55周年記念商品「アクリルキャラブロック」が登場！! 小学館少女まんが公式通販「ブルームアベニュー」にて発売開始！
小学館少女まんが公式通販「ブルームアベニュー」にて、7月11日(金) より、ベツコミ創刊55周年記念「アクリルキャラブロック」第一弾を発売いたします。ベツコミ創刊55周年商品は2025年4月より5か月連続で新作発売中です。
ベツコミ創刊55周年記念商品
「アクリルキャラブロック」第一弾
（全14種類、税込み価格各4,950円）
桜小路かのこ『青楼オペラ』アクリルキャラブロック
桜小路かのこ『青楼オペラ』アクリルキャラブロック 表面
桜小路かのこ『青楼オペラ』アクリルキャラブロック 後面
アクリル前面には各作品のキャラクターのカラーイラストを、アクリル後面には漫画の名場面のコマをデザインしました。
厚さは2cmで立体感がありながら、縦横は15×10cmと飾りやすいサイズです。
作品の名場面をぎゅっと詰め込んだアクリルキャラブロックをぜひお手元でお楽しみください。
「アクリルキャラブロック」第一弾のラインナップは以下14作品です。
（敬称略、作家名五十音順に記載）
芦原妃名子『砂時計』、『Piece』
和泉かねよし『コールドゲーム』、『女王の花』、『メンズ校』
宇佐美真紀『御曹司の並ぶ店』、『ココロ・ボタン』
小畑友紀『僕等がいた』
桜小路かのこ『蜜と劇薬』、『青楼オペラ』、『BLACK BIRD』
田村由美『BASARA』、『7 SEEDS』
千葉コズエ『大福ちゃんと王子さま』
芦原妃名子『砂時計』アクリルキャラブロック
和泉かねよし『女王の花』アクリルキャラブロック
小畑友紀『僕等がいた』アクリルキャラブロック
田村由美『BASARA』アクリルキャラブロック
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アクリルキャラブロックを含む
『ベツコミ創刊55周年記念商品』詳細およびご注文はこちら
https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0/(https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0/)
デジタルサイン入り複製原画やコミックス1巻ミニアクリルブロックも発売中！
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アクリルキャラブロック第二弾は8月12日(火) 発売予定です。続報もお楽しみに！