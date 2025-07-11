À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖHIPPERS¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ª¡ÖHIPPERS¡×¤Ë¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖHIPPERS¡Ê¥Ò¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡×¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Á°¤«¤é¤Ï¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¿¤Á¤¬°¦¤é¤·¤¯´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë»Ñ¤ò¡¢¸å¤í¤«¤é¤Ï¤Ý¤Æ¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤·¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦HIPPERS¤È¤Ï
¡ÖHIPPERS¡×¤ÏÆü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¤¤ª¤·¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¸å¤í»Ñ¤â¿Íµ¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£²ñ¼Ò¤ä¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¢ö
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡£Æü¾ï¤ËÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢È¢¤ò³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¢ö
È¢¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤É¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬½Ð¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡£Á´7¼ïÎà¡Ê6¼ïÎà + ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ïÎà¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£1¥¢¥½ー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹12¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ØHIPPERS Monchhichi¡Ù¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×(6¼ïÎà¡Ü¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ïÎà)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¤ªÊ¢ÉôÊ¬¤Ï¡¢Å½¤êÇí¤¬¤·²ÄÇ½¤ÊµÛÃå¥·ー¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇíÎ¥»æ¤òÇí¤¬¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¡¢¥Ú¥óÎ©¤Æ¤ä¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¾®Êª¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å½¤êÉÕ¤±¤ëÌÌ¤Îºà¼Á¤ä¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÜÃåÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µÛÃåÎÏ¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µÛÃåÌÌ¤ò¿å¤ÇÇ¨¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µÛÃåÎÏ¤¬Éü¸µ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§HIPPERS Monchhichi DECORATIVE MINI FIGURES
¾¦ÉÊÌ¾¡Ê¥«¥Ê¡Ë¡§¥Ò¥Ã¥Ñー¥º ¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á ¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö ¥ß¥Ë ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ1,430±ß¡ÊÀÇÈ´1,300±ß¡Ë
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§W27.6～40 ¡ß H48～56 ¡ß D25.5～37.4/mm
¼ÁÎÌ¡§Ìó19～21/g
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÂç¤¤µ¤È½Å¤µ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡§W50¡ßH102¡ßD45 / mm
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¼ïÎà¡§Á´7¼ïÎà¡Ê6¼ïÎà + ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ïÎà¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ÅÍÍ¡§¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¿È¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)SEKIGUCHI
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§
LOFT/¥Ï¥ó¥º/¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É/¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É/ÇîÉÊ´Û/FUKUMITSUYA/¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é/ÍÎÙÆ²/¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー/BOOKS&DRUGS NORTH(±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿ー¥ß¥Ê¥ë)/BOOKS&DRUGS SOUTH(±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿ー¥ß¥Ê¥ë)/BOOKS&DRUGS(±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë)/DRUG BOX Æî¥¦¥¤¥ó¥°Å¹(À®ÅÄ¶õ¹Á )/MEDI+PLUS(ÉñÉÍ¥¨¥¯¥¹¥Ô¥¢¥êÆâ)/CHELSEA New York/R.O.U/¥È¥¤¥¶¤é¥¹/¥ä¥Þ¥·¥í¥ä/OLYMPIA/picnic/¥Û¥Ó¥è¥ó/¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë/¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ/¥Û¥Óー¥¾ー¥ó/¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹/Will/±§ÃèÁ¥/¤¯¤í¤Á¤¯/Prism
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¼è°·¤¤¤ÎÃæ»ß¤äÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥êー¥à¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤ò¾µ¤êÃæ¡ª¡Û
¢§¥É¥êー¥à¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.dreams6-shop.com/SHOP/156931/236835/list.html
¢§¥É¥êー¥à¥º¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× (³ÚÅ·»Ô¾ì)
https://item.rakuten.co.jp/dreams6/hippers_monchhichi/
¢§¥É¥êー¥à¥º¸ø¼° Yahoo!Å¹
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsonlineshop/hippers-monchhichi.html
¢§Sonny Angel Online Store
https://www.sonnyangelstore.com/products/hippers_monchhichi
¢£¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¤Ï¡©
¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï1974 Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥°¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÌîÔè¹â¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ýー¥º¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¡Ö¥â¥ó¡×¡Ê"¤ï¤¿¤·¤Î"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤È¡Ö¥×¥Á¡×¡Ê"¾®¤µ¤¯²Ä°¦¤¤¤â¤Î"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤Ç¤ï¤¿¤·¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¥â¥ó¥ー¤Î¥â¥ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¤ò¤¤¤Ä¤â¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦¤ÈµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¸ø¼°HP¡Ûhttp://www.monchhichi.co.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥°¥ÁHP¡Ûhttp://www.sekiguchi.co.jp
¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥êー¥à¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©169-0075 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì3-14-3 È¬Ã£¥Ó¥ë
TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866