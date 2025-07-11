¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥áÌ¡²è¥¤¥Ù¥ó¥È ÂæÏÑ¡ÖÌ¡²èÇîÍ÷²ñ£²£°£²£µ¡×½ÐÅ¸¤È¸ÂÄê¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥áÌ¡²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂæÏÑÌ¡²èÇîÍ÷²ñ£²£°£²£µ¡×¡Ê²ñ¾ì¡§ÂæËÌÀ¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÅ¸Í÷1¹æ´Û¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖICHIBAN JAPAN ÆüËÜ´Û¡×¥Öー¥¹¤Ë½ÐÅ¸¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎºÇ¿·ºîÉÊ¤ò´Þ¤à¥¢¥Ë¥á3ºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á²è¤äÀßÄê»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤Þ¤¿³¤³°¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÃíÌÜ¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¡£
¢£½ÐÅ¸ºîÉÊ£±.¡§¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù
£²£°£²£´Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù¤Ï¡¢ËâË¡¾¯½÷¤â¤Î¤Î²¦Æ»Åª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÂè2´ü¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÅ¸¼¨¤ÈÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¤·¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âè1´ü¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤â¾å±Ç¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÐÅ¸ºîÉÊ£².¡§¡Ø³°¤ì¥¹¥¥ë¡ÔÌÚ¤Î¼Â¥Þ¥¹¥¿ー¡Õ¡Ù
£²£°£²£µÇ¯¤Î£±·î¤«¤é£³·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÇÛ¿®Âç¼êABEMA¾åÈ¾´ü¿·ºî¥¢¥Ë¥áºÆÀ¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°Âè£³°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬¡È¥Ï¥º¥ì¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¹¥¥ë¡ÔÌÚ¤Î¼Â¥Þ¥¹¥¿ー¡Õ¤ò¶î»È¤·¡¢¼Â¤ÏÌµ¸Â¤Î¥Áー¥ÈÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÈÎÇäÍ½Äê¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸ºîÉÊ£³.¡§¡Ø°¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß¡Ù
2025Ç¯10·î¤«¤éTBS¡¦BS11¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤ÎºÇ¿·ºî¡£ËâÊª¤ò¡È¿©¤Ù¤ë¡ÉÎá¾î¤È¡¢¤½¤ì¤ò¡È¼í¤ë¡É¸ø¼ß¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¿·´¶³Ð¥Ð¥È¥ë¡¦¥°¥ë¥á¡¦¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è¤Î¸¶²è¤Ë²Ã¤¨¡¢TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Á°¤ÎÀßÄê»ñÎÁ¤âÆÃÊÌ¸ø³«¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìÂÀè¤Ë¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¡õSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
½é¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤òµÇ°¤·¡¢ÀÇ¹þ500NTD°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡ÔËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡ÕÂè1´ü¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¸ø¼°SNS¤ò¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¡²èÇî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°X¤ä¡¢¡ÖICHIBAN JAPAN ÆüËÜ´Û¡×¸ø¼°Facebook¤Ç¿ï»þ¸ø³«¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤äÈÎÇä¥°¥Ã¥º¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°X¤ä¡ÖICHIBAN JAPAN ÆüËÜ´Û¡×¸ø¼°Facebook¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤Î¾å¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£