パズル×音ゲーの新次元MIX『QQQbeats!!!』2025年秋、Nintendo Switch(TM) 専用ソフトで発売決定！超没頭のノれるパズル！新次元のゲーム体験がここに！

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、パズルと音楽ゲームが融合した新次元のリズミカルパズルゲーム『QQQbeats!!!』(読み:キュキュキュビーツ)を、2025年秋にNintendo Switch(TM)のダウンロード専用ソフトとして発売いたします。

【QQQbeats!!!トレーラー動画】https://youtu.be/-b6NA9bg5lE

本作『QQQbeats!!!』は、バブルシューティングのパイオニアであるタイトーが手掛ける音楽ゲームの要素を加えたパズルゲームで、完全オリジナル作品として開発を進めている新作ゲームです。誰でも直感的に楽しめるバブルシューティングパズルと、ノリノリの音楽に合わせてボタンを押すだけの音楽ゲームをミックスした、テンションバクアゲなリズミカルパズルゲームです。最大2名で対戦や協力バトルをオフラインでもオンラインでもお好みのプレイモードで遊ぶことができます。

■ 完全オリジナル作品『QQQbeats!!!』新次元のゲーム体験がここに!

◆ シンプル操作で奥深い!

パズルは、同じ種類のバブルを3個以上マッチさせて消すだけの簡単操作です。たくさん消すと音楽ゲームに突入し、爽快なリズムアクションでバトルを有利に進めることができます。

◆ 個性豊かなキャラクターたち

性能もスキルも異なる魅力的なキャラクターが多数登場。自分だけのお気に入りキャラで対戦や協力バトルを楽しめます。

◆ 豪華アーティストによる多彩な収録楽曲!

アニメ・ポップス、バーチャルシンガー、VTuber、東方アレンジなど、ジャンルを超えた人気楽曲を多数収録予定。お気に入りの曲でプレイできます。

収録楽曲 / アーティスト(※一部抜粋)

■ 豪華フルボイスによる本作オリジナルのストーリーモード搭載!

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/574_1_15793150cb8add312f0e8e9ae94785c4.jpg?v=202507120654 ]

◆ 魅力的なオリジナルキャラクターと共にパズルと音楽の世界へ

主人公は、ゲーム配信系インフルエンサーユニット「パピッコロ」のシイナとアメ。ある日の配信をきっかけに突然炎上し、謹慎となってしまいます。そんな彼女たちの謹慎明けの配信からストーリーは始まります。さまざまな舞台で奮闘しながら、仲間たちと笑い合い、時には悩みながらも前向きに成長していく2人の物語をお楽しみいただけます。

シイナ(CV:琴宮歩夢)/ 主人公

ポジティブな性格でまわりを明るくする新人インフルエンサーで、「パピッコロ」の名前でアメと活動している。好奇心旺盛でと配信が大好きな人とのつながりを大切にする女の子。

アメ(CV:元吉有希子)/ 主人公

シイナの相棒で、パピッコロの「怠惰担当」を自称する女の子。毒舌とツッコミ役もこなしつつ、意外と情に厚く面倒見もいい。

【仲間のキャラクター(CV)】

ホナミ(CV:藤井ゆきよ)

フタバ(CV:和多田美咲)

オギト(CV:小野将夢)

ミソラ(CV:羊宮妃那)

ブラザー・デミ(CV:竹内良太)

ナカゴー社長(CV:置鮎龍太郎)

ビンゴ(CV:上田瞳)

???(CV:香里有佐)

※「???」となっているキャラクターについては、ゲーム本編でお楽しみください。

※各キャラクターの紹介は、公式サイトにて公開中です。

◆ 豪華クリエイター陣が参加!

キャラクターデザイン:ふぁみ

シナリオ:七条レタス/夕野ヨシミ/まろん

テーマソング:Snail's House

■ 人気タレントやキャラクターとのコラボも実現!

初音ミク、重音テト、白上フブキ、森カリオペ、博麗霊夢、霧雨魔理沙など、話題のタレントやキャラクターたちがプレイアブルとしていきなり参戦します。一緒に、熱いバトルをお楽しみいただけます。

■『QQQbeats!!!』発表記念キャンペーン開催!毎日抽選でオリジナルQUOカードPay当たる!

左から:初音ミク/重音テト/博麗霊夢/霧雨魔理沙/白上フブキ/森カリオペ

【開催期間】2025年7月11日(金)~ 15日(火)まで

【概要】『QQQbeats!!!』公式X(@qqqbeats)をフォロー&対象の投稿をリポストで1日1回応募、その場で抽選。1アカウント1日1回参加可能です。期間中最大6回ご参加いただけます。

【賞品】『QQQbeats!!!』オリジナルQUOカードPay

1.1,000円分/計30名様 2.5,000円分/計6名様

※キャンペーンの利用規約は『QQQbeats!!!』公式サイトまたは対象の投稿に記載のURLより応募要項をご確認ください。※キャンペーンの内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

【関連サイト】

QQQbeats!!! 公式WEB: https://www.taito.co.jp/qqqbeats

QQQbeats!!! 公式X: https://x.com/qqqbeats



【製品概要】

タイトル/ QQQbeats!!!(読み:キュキュキュービーツ)

プラットフォーム:/ Nintendo Switch

ジャンル/リズミカルパズルゲーム

配信日/2025年秋予定

メーカー/株式会社タイトー

プレイ人数/1~2人

オンラインマルチプレイ/ Nintendo Switch Online(有料)加入必須

収録曲 / 55曲予定

本体価格 / 5,800円(税込)

IARCレーティング/審査予定

権利表記/(C) TAITO CORPORATION

※ ゲーム画面は開発中のものです。実際の製品版の仕様とは異なる場合があります。

権利表記(MUSIC)

(C) IRORI Records / PONY CANYON (C) blowout Music Labels

Licensed by Virgin Music, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

(C) サツキ (C) COVER

権利表記(CHARACTER)

(C) 上海アリス幻樂団 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

重音テト(C) 線 / 小山乃舞世 / TD (C) COVER

【商標】※TAITO、TAITOロゴおよび「グルーヴコースター」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂株式会社の商標です。※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。