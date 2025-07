待望の再入荷！Naturecanの安心&高品質「CBNオイル」が7/11より販売開始｜Naturecan

Naturecan株式会社

・Naturecan公式ストアにて、7/11(金)より「CBNオイル」の再販が開始

・THCの新基準に適合(<10ppm)&第三者機関による徹底検査で安心

・高純度CBNとオーガニックMCTオイルのみを使用したビーガン処方

・GMOフリー

・安心の国内製造

安全性と品質にこだわったNaturecanのCBNオイルが再販!

ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/collections/cbn-oils

英国発CBD専門店Naturecan( https://www.naturecan.jp/ )は、7/11(金)より再販のご要望を数多くいただいていた「CBNオイル」の再販を開始いたしました。

Naturecanが取扱う全てのCBNオイルは広範囲な第三者機関による試験と認証済みの成分で、新基準におけるTHC成分検出限界量以下を保証。

また、商品ページでは各商品の分析証明書(CoA)をご覧いただけます。

安心&信頼できる品質のCBNオイルで、皆さまの健やかな毎日をサポートします。

【NaturecanのCBNオイルコレクション】20%CBNオイル10ml20%CBNオイル

通常販売価格:\16,000(税込)

内容量:10ml

CBNアイソレート2000mg配合

高品質のカンナビノール(CBN)と純粋なオーガニックMCTキャリアオイルを組み合わせたオイル

40%オイル (30%CBD & 10% CBN)10ml40%オイル (30%CBD & 10% CBN)

通常販売価格:\22,000(税込)

内容量:10ml

CBD 3000mg & CBN 1000mg配合

複数のカンナビノイドによる相乗効果(アントラージュ効果)で、それぞれの成分の持ち味が引き立つオイルです。

希少なカンナビノイド「CBN(カンナビノール)」とは?

ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/collections/cbn-oils

麻(ヘンプ)には、CBDやTHCをはじめとする100種類以上の「カンナビノイド」と呼ばれる天然成分が含まれていることがわかっています。

CBN(カンナビノール)はTHCが酸素や光、熱にさらされて自然に分解されることで生成される、近年注目を集めている“レア・カンナビノイド”のひとつです。

CBNにはTHCのような精神作用(いわゆる“ハイになる”感覚)や依存性が無いため、良いお休み時間をサポートする商品として世界中で使用されています。

天然のヘンプから得られる量が非常に少なく、人工的に生成するには高度な技術とコストが必要なことや、品質の安定化が難しく製品化に手間がかかることから希少で高価な傾向にあります。

詳細を見る :https://www.naturecan.jp/blogs/education/what-are-cbn-benefitsこんな方におすすめ!- 就寝前の落ち着いた時間を大切にしたい方- 朝までぐっすり眠れないと感じている方- 忙しい日々の中で、気持ちのバランスを整えたい方- 多様なカンナビノイド成分を取り入れてみたい方

※妊娠中・授乳中の方や持病のある方は、使用前に必ず医師にご相談ください。

公式サイトでは「希少カンナビノイドセール」を開催中!

Naturecan公式サイトでは、7/11(金) 0:00~7/14(月) 23:59まで、「希少カンナビノイドセール」を開催しております。

CBNとともに希少カンナビノイドとして知られるCBG(カンナビゲロール)を含む商品が、最大60%OFFのお買い得価格に。

毎日のセルフケアに、安心&こだわりの希少カンナビノイドを取り入れてみませんか?

セール概要

■期間:7/11(金) 0:00~7/14(月) 23:59

■割引率:対象商品が最60%OFF

■対象商品:CBG/CBN オイル・カプセル各種商品

≪目玉商品≫

20%CBNオイル・・・\9,600(40%OFF)

40%オイル (30%CBD & 10% CBN) ・・・\10,000(55%OFF)

20%CBGオイル 10ml・・・\6,400(60%OFF)

Naturecanについて

公式サイトはこちら :https://www.naturecan.jp/

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

Instagram: https://www.instagram.com/naturecanjp/

X:https://x.com/NaturecanJP

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10: https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

