アジア市場のB2Bマーケティングに変革をもたらす「AIM B2B」が東京で本格始動

カスタムメディア・グループは、複雑さを極めるアジア市場におけるB2Bブランドの事業成功に特化したマーケティング&コミュニケーションの新エージェンシー「AIM B2B」の事業開始を発表しました。グローバルで革新的な都市・東京を拠点とし、数十年にわたってメディア業界で築いてきた見識と経験を備えたAIM B2Bは、戦略的インサイト、クリエイティブなストーリーテリング、そして成果重視のアプローチを独自に融合させることで、B2Bブランドの広報およびマーケティング活動の常識を刷新・進化させていくことを目標としています。

AIM B2Bのミッションは、クライアントであるB2Bブランドに「命を吹き込む」ことと明確に定義されています。この目的を達成するため綿密に設計された包括的サービスは、競争の激しいアジア市場において、クライアントの成長を加速し、信頼を構築するのみならず、永続的なエンゲージメントを築くことに大きく貢献します。データに基づいた実践的な戦略立案、記憶に残るブランディング、心をつかむストーリーテリング、そしてスマートなデジタル体験の提供にいたるまで、クライアント企業が新開拓市場での障壁を乗り越え、想定以上の成果を達成できるよう、AIM B2Bは全力でサポートします。

【実証された成功のフレームワーク】

「AIMフレームワーク」--。それは、数十年にわたる知見と経験を統合した3フェーズ構造のプロセスであり、AIM B2Bが展開するソリューションの中核を成すコンセプトです。

- Adapt(適応):発見・気づき、戦略立案、最適化されたローカライゼーションを通じて、クライアントが掲げる独自のビジョン、事業を展開するマーケット環境、そしてターゲットオーディエンスの理解深化を促進します。- Implement(実行):クリエイティブなストーリーテリングと的確なアクティベーション戦略によってクライアントのビジョンを具現化し、インパクトのあるエンゲージメントを創出します。- Maximize(最大化):展開するPR・マーケティング施策を継続的にトラッキング・分析・最適化し、測定可能で持続的な成長と成功をもたらします。

AIM B2BのCEO兼共同創業者であるロバート・ヘルトは、AIM B2Bの立ち上げに寄せて次のように述べています。「私たちのミッションはとてもシンプルです。『Always Forward』。つまり常に前進すること。明確な目的と的確さをもってクライアントのビジネスを前進させ、期待を超える成果を収めるのみならず、新たなビジネスチャンスの探求をサポートします」

また、パブリッシャー兼共同創業者であるサイモン・ファレルも、「B2Bパブリッシャーとして数十年にわたり培ってきた経験をもとに、私たちは常にストーリーテリングを事業の中核に据えてきました。その結果、市場において揺るぎない信頼と評価を得ています」と述べています。

AIM B2Bは、ローカル市場に特化した専門知識、独自のネットワーク、そして業界における長年の実績で知られ、数々の受賞歴を誇るメディア・出版・コンテンツ制作会社「カスタムメディア」の中核を成す事業です。好奇心、誠実さ、情熱、そして遊び心を兼ね備えたチームを擁するAIM B2Bは、卓越したマーケティングソリューションを提供するだけでなく、イノベーションと成長を促すコラボレーションの精神にもあふれています。

今回のAIM B2Bの事業開始は、カスタムメディアが主催するスペシャルイベントと時を同じくして行われました。このイベントでは、企業のエグゼグティブやマーケティング担当者が一堂に会し、ネットワーキング、意見交換、そして新たな気づきを提供する機会としてのみならず、画期的なレポート『日本におけるコンテンツマーケティングの最新動向とインサイト(英語のみ)(https://aim-b2b.com/blog/content-marketing-japan-2025-insights/)』が発表されました。

このレポートの中でも特筆すべきポイントの一つは、今後3年以内にコンテンツマーケターが習得すべき最重要スキルとして「AIの活用能力」が浮上した点です。これは、マーケターがAIの導入に対して慎重な姿勢を見せていた昨年のレポートと比較して大きな変化を示すものです。つまり、マーケティング関連の技術革新が、人的な戦略立案を上回るスピードで進化する環境のもと、マーケティング担当者が、革新性と責任という2つのセンシティブな領域の舵取りを行っていかなければならないという、今後さらに高まるプレッシャーに直面していることを浮き彫りにしています。

【AIM B2Bについて】

AIM B2Bは、戦略的ストーリーテリング、クリエイティブなイノベーション、そしてデータに基づいたインサイトを通じて、アジア市場におけるB2Bブランドの成功をサポートすることに特化したPR・マーケティングエージェンシーです。「Always Forward(ビジネスを常に前進させる)」という理念のもと、AIM B2Bはクライアントが競争の激しい今日の複雑な課題を乗り越えるための様々なサポートを提供します。

【公式サイト】

www.aim-b2b.com(https://aim-b2b.com/)