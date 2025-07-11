大牟田市教育委員会、子どもと若者と共に未来のまちづくり

パブロス株式会社

パブロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 藭田昌典、以降パブロス）は、2025年日本国際博覧会（以降、「大阪・関西万博」）の「共 創チャレンジ」の創出・支援を行う「TEAM EXPO 2025」共創パートナーとして、2025年7月18日に「TEAM EXPOパビリオン」にて、大牟田市教育委員会から「OMUTAジュニアシティメーカーの挑戦！ ～大牟田市の子ども・若者が描く未来のまちづくり～」を発表いただくことをお知らせいたします。

石炭をイメージした黒いシュークリーム「橘クロえもん」の販売風景



■ＯＭＵＴＡジュニアシティメーカーによる、黒いシュークリームや理想の朝ごはんの商品開発と販売等

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159226/table/6_1_cea54664f6a1477075b7b6a996579cde.jpg?v=202507120626 ]

【探究リンクプロジェクト発表・展示概要】

パブロスは、大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を具現化するプログラム「TEAM EXPO 2025」の「共創パートナー」に任命され、大阪・関西万博の一員として、多様な「共創チャレンジ」の創出・支援を担っています。2025年7月18日には、「TEAM EXPOパビリオン」にて6教育機関より、探究リンクプロジェクトのステージ発表と展示を行ないます。

■ステージ発表：2025年7月18日（金） 13:00～16:30

■ブース展示：2025年7月18日（金）10:00～18:30

■ブース展示場所：フューチャーライフヴィレッジ TE3

■各校のTeam Expo 共創チャレンジページ：

・朝日学園朝日塾小学校：https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10065(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10065)

・枚方市東香里小学校：https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10335(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10335)

・福島県立郡山高等学校：https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/1718(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/1718)

・兵庫大学現代ビジネス学部：https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10334(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10334)

・大牟田市教育委員会：https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10398(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10398)

・明石工業高等専門学校：https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10491(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10491)



■パブロス株式会社概要https://pablos.co.jp/

パブロス株式会社は、著名なマーケッター/作家である藭田昌典が経営するアルマ・クリエイションから新設分割された、教育テクノロジー企業です。事業開発を加速する革新的な教育テクノロジープラットフォームであるデジタル図書館『PABLOS』を基盤に、産学官が連携し、探究学習を通じて社会課題の解決と事業開発を推進しています。NFTを活用した奨学金制度、社会課題解決型アウトリーチプログラム、単位取得型インターンシップなど、多彩なアプローチを通じて、変革を導くリーダーを育む共創の基盤を提供いたします。

パブロスは、世界最大級の読書会コミュニティ「リードフォーアクション(R)」を擁し、読書会という、誰にとっても身近な、気軽な取り組みを通して、事業課題の解決や、組織課題の変革、まちづくりまで行います。

日本発の創造的課題解決法「フューチャーマッピング(R)」や「リードフォーアクション(R)」で使われるファシリテーション技法、再現性ある効果をもたらす「コピーライティング・メソッド」を通して、一貫して創発から複雑な課題解決、イノベーションの具現化を推進し、新規事業をスピーディに収益化すると同時に、それを実現する組織を担う人材を開発する独自プロセスが高く評価されています。

日本・中国・米国など国内外のベンチャー企業から大企業まで約２万社以上にマーケティング・営業・人材教育コンサルティングの提供実績があり、代表の藭田昌典は、約100冊にのぼる著書をもつベストセラー作家です。

「探究リンク」プロジェクトの取り組みで、2025年日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）の「TEAM EXPO 2025」プログラム／共創パートナーに登録しています。