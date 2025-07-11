≪九州イノベーションWEEK 出展社募集≫自治体・企業の課題を解決するビジネス展示会、早期割引で出展のチャンス！

株式会社イノベント

九州イノベーションWEEK 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年6月3日（水）・4日（木）の2日間、マリンメッセ福岡 A館にて、デジタル技術やイノベーションを活用し、より安全で持続可能な社会の実現を目指す商談展示会「九州イノベーションWEEK」を開催します。ただいま、早期割引料金にて出展社を募集しております。

出展のお問合せはこちらから :https://kfb-shien.com/

4年目の開催を迎える「九州イノベーションWEEK」は、社会課題の解決に取り組む製品・サービスが一堂に会し、自治体・企業との出会いやビジネス創出の場を提供します。

官公庁・自治体・企業が直面する課題解決のためのサービスやソリューションを提供する企業や団体の皆様には、九州圏でのサービス、ソリューションのPRの場として、「九州イノベーションWEEK」をぜひご活用ください。

【開催概要】

名称 ：九州イノベーションWEEK

九州オフィス業務支援EXPO／九州防災・災害対策EXPO／九州自治体課題解決EXPO

／九州GX脱炭素推進EXPO／九州教育現場支援EXPO

会期 ： 2026年6月3日（水）・4日（木）10:00～17:00

会場 ：マリンメッセ福岡 A館（〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）

公式HP ：https://kfb-shien.com/

主催 ：九州イノベーションWEEK 実行委員会

後援 ：九州イノベーションWEEK

九州経済産業局／鹿児島県／久留米市／（一社）九州経済連合会／福岡地域戦略推進

協議会

九州オフィス業務支援EXPO

福岡労働局／福岡県／熊本県／佐賀県／大分県／宮崎県／福岡市／北九州市／九州商

工会議所連合会／福岡県商工会議所連合会／福岡商工会議所／北九州商工会議所／熊

本県商工会議所連合会／佐賀県商工会議所連合会／大分県商工会議所連合会／（一

社）宮崎県商工会議所連合会／（一社）鹿児島県商工会議所連合会／長崎県商工会議

所連合会／福岡県商工会連合会／熊本県商工会連合会／佐賀県商工会連合会／大分県

商工会連合会／宮崎県商工会連合会／鹿児島県商工会連合会／長崎県商工会連合会／

福岡県中小企業団体中央会／熊本県中小企業団体中央会／佐賀県中小企業団体中央会

／大分県中小企業団体中央会／宮崎県中小企業団体中央会／鹿児島県中小企業団体中

央会／長崎県中小企業団体中央会／（独）中小企業基盤整備機構九州本部／（公財）

福岡県中小企業振興センター／（一社）福岡県中小企業家同友会／（一財）九州オー

プンイノベーションセンター／福岡DXコミュニティ／佐賀県産業スマート化センター

／（一社）九州ニュービジネス協議会／（公財）大分県産業創造機構／（公財）佐賀

県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース

九州防災・災害対策EXPO

福岡県／（一社）福岡県警備業協会

九州GX脱炭素推進EXPO

北九州GX推進コンソーシアム

九州観光業務支援EXPO

福岡市ホテル旅館協会

※2025年実績

3つの出展メリット

1）ターゲット層にアプローチできる

テーマが明確なため、課題をお持ちの来場者に直接アプローチができます。新規顧客と接点を持つことでビジネスチャンスが拡大します。

2）決裁者に直接アプローチが可能

来場者の多くが導入決定権をもった決裁者のため、自社製品やサービスを直接紹介し、具体的な商談につなげる事ができます。

3）九州地域での認知向上

九州という地域に特化した展示会のため、九州エリアでの新規開拓や既存顧客との関係強化に最適です。

【出展対象】

社内DX、人事、採用支援、人材育成、教育サービス、働き方改革、業務自動化サービス、社内コミュニケーションサービス、財務会計、経費精算システム、法務、知財、電子契約サービス、情報セキュリティ、福利厚生サービス、社内設備、車輌管理、営業DX、顧客管理に関わるシステム、広報PRに関わるシステム、デジタルマーケティング、各種広告サービス、コンテンツ制作、SNS運用、販売促進サービス、防災DX、防災用品・設備・サービス、地震、火山、津波、水難・水害対策、発電、蓄電設備、非常用通信、救護用品、備蓄用品、救命艇、シェルター、災害支援トレーラー、防災グッズ、セキュリティシステム、自治体DX、自治体向け製品・サービス、太陽光発電（自家消費型・コーポレートPPA)、風力発電、バイオマス発電、再エネ電力、EMS（エネルギー・マネジメント・システム）、デマンドレスポンス、蓄電システム、電力見える化、各種制御システム、BEMS、中央監視システム、ビル向けIoT、採光システム、スマートコントローラ、設備管理システム、ビル用建材、断熱材、遮熱塗料、次世代 空調設備、空調管理システム、次世代 照明、照明制御システム、コンプレッサ、ポンプ、換気扇、ボイラー、経営コンサルティング、電気料金削減、電力切替え、EV切替え、環境コンサル、観光DX、教育DX、校務支援サービス、デジタル教材、ICT機器、人材育成・研修 など

【来場対象】

経営者、経営企画、営業推進、営業企画、総務、業務改革、経理・財務、情報システム、DX・IT 推進、人事、マーケティング、防災管理、広報、法務・知財、製造、施設管理、IR、自治体、公 共団体、官公庁、脱炭素、カーボンニュートラルを目指す企業の経営者、CSR部門、サスティナ ブル部門、ESG部門、工場長、施設管理者、宿泊施設、レジャー施設、交通機関、イベント施設、 観光協会、旅行会社、学校・教育機関、企業の人事・研修部門 など

【出展のお問合せ】

現在、早期申込割引実施中です！

「成功事例を知りたい」、「出展経験がないので不安」、「多忙な時期でスケジュールが心配」などお気軽にご相談ください。専任の実行委員会担当者が皆様のニーズに沿った提案をご用意いたします。

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